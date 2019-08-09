藝文札根 藝術家帶小學生探索麻豆文史

2019-08-09 19:44

〔記者楊金城／台南報導〕麻豆總爺藝文中心執行藝文扎根共創計畫，與明年屆滿百年歷史的麻豆安業國小合作，由10位藝術家帶領9位安業小學生當起小記者，以一個月時間走入社區探訪麻豆百年糖業歷史和安業在地文化，今天以出版《小事報》發表成果。

台南市文化局文化園區管理科長黃瓊瑩指出，麻豆糖業鐵道安業線自麻豆總爺車站出發，迄站就在今天的安業國小後方，隨時代更迭，糖業運產盛況僅存於在地耆老記憶，為使學生了解在地和糖業相關歷史，推動藝文扎根共創計畫。

策展人龔卓軍偕同各領域藝術家開辦「新聞營」，帶領9位安業小學生實地走讀進行田野採訪、社區環境紀錄和編輯、攝影，由小學生角度將閱歷與安業在地事件編輯出刊兩期的《小事報》。

像是拜訪昔日蔗農陳丙丁，到總爺招待所認識糖的製程、麻豆老冰店「呷甜甜」、探訪安業三元宮平埔尪祖信仰，走讀認識安業在地與糖業文化關聯，學生也學會將竹筒鑿洞裝進綠豆成為樂器「雨滴棒」，標本獨角仙製作和紙黏土捏成的「小事大富翁」遊戲，課程好玩有趣。

今天的藝文札根學習成果發表，讓麻豆區長孔慶瑤、安業國小校長陳宏吉等家鄉父老稱讚，學生李茗湘說，這堂課讓同學們更認識家鄉歷史和學到藝文創作、編報技巧。但記者工作實在太辛苦，長大並不想當記者。

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