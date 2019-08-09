利奇馬路線偏移50公里 氣象專家曝原因

2019-08-09 08:07

〔記者楊綿傑／台北報導〕強烈颱風利奇馬來勢洶洶，各界警戒，不過最後一刻演出路線偏移戲碼，影響略為減小，氣象專家彭啟明在臉書指出，利奇馬路徑前後偏移大約50公里，與颱風環流和地形作用略少，以及與另一颱風柯羅莎距離變大都有相關，也因此影響稍微有落差，但是民眾還是必須提高警覺。

彭啟明指出，今天凌晨颱風暴風半徑碰觸東北角陸地後，颱風的環流雨勢就不斷移入北台灣，台中以北都有雨勢，其中新竹的山區，有較大間歇降雨，過去6小時累績都超過100毫米，其他地方多有50至60毫米，但總雨量累績起來，在宜蘭山區、宜蘭、新竹、台中、新北山區都出現超過200毫米雨勢，桃園及台北也有接近200毫米，屏東山區180毫米，這些都是目前降雨的熱點，偶有較大的降雨，但整體不算是很劇烈，但持續性有雨。

在風勢上，彭啟明認為比預期略小一些，基隆有出現平均風5級，陣風9級，北部沿海也有類似風速，台北盆地受地形影響，平均風3級，陣風6級，預期今天白天時間還會向上提升一些，北部有停止上班上課民眾，建議仍要減少外出，絕對不要因為感覺部分區域風速小雨勢不大就掉以輕心，仍有部分區域有零星或短時間的強降雨。

彭啟明表示，目前颱風中心位置在台灣東北角的東北方約220公里海面，持續往西北方向前進，過去6小時，從宜蘭東方的宮古島和石垣島通過後，就明顯偏北北西，和原先預期往西北或偏西約最多往東偏折了約 50公里，這主要原因是颱風環流和地形作用略少了些，而利奇馬跟柯羅莎距離拉開，兩者之間產生相對高壓導致副高壓變形減弱，讓颱風偏北分量大於偏西分量。差了這50公里，就實際的雨帶及強風軸位置來看，就差很多，主要都在台灣的東北方，如果颱風較接近，風雨還是會很明顯。

彭啟明並說，今天上午觀察重點就是颱風仍再往西或往北間擺盪，整體仍往北北西方向走，預期中心路徑在白天在台灣東北方到北方約220至240公里附近，往浙江交界方向接近，颱風外圍的螺旋雨帶會持續地移入，全台灣都會有明顯持續間歇性的降雨，但預期總雨量會較過去的預測會有向下調整，風勢也會下修。但還是建議民眾務必要注意間歇性的劇烈降雨移入，還是有風險性。

至於中南部山區，彭啟明認為要留意颱風引發西南風環流，今天下半天開始會有明顯的山區降雨，而且會持續到週日，不像北部是颱風雲帶移入，但會持續的降雨，仍有可能會接近500至700毫米的累積量，山區敏感地仍要提高警覺。而颱風暴風圈要脫離北台灣，仍要等到今天晚上或接近深夜時間，週六就開始逐漸緩和，週日逐漸回到典型夏季天氣。

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