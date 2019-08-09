利奇馬暴風圈漸入台灣北部及東北部陸地 今8縣市停班課

強烈颱風利奇馬今日凌晨3時的中心位置在北緯 25.7 度，東經 124.4 度，即在台北的東北東方約 300 公里海面上，以每小時16公里速度向西北進行。（擷自氣象局網站）

2019-08-09 04:13

〔即時新聞／綜合報導〕強颱利奇馬目前中心在台北東方海面，以每小時16公里速度向西北移動，其暴風圈正逐漸進入台灣北部及東北部陸地，對台中以北及宜花、馬祖等地構成威脅，暴風圈預計要在10日清晨才會逐漸遠離台灣。受到利奇馬的風雨影響，9日全台有8個縣市已宣布停班停課。

根據中央氣象局最新發佈的利奇馬海上陸上颱風警報，今日凌晨3時其中心位置在北緯 25.7 度，東經 124.4 度，即在台北的東北東方約 300 公里海面上，以每小時16公里速度向西北進行，中心氣壓維持915百帕，近中心最大風速：每秒 53 公尺（約每小時 191 公里），相當於 16 級風，瞬間最大陣風每秒 65 公尺（約每小時 234 公里），相當於 17 級風以上，七級風暴風半徑 280 公里，十級風暴風半徑 100 公里。

全台22縣市中，包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、宜蘭縣及外島的連江縣（馬祖）8個縣市宣布停班停課，其餘縣市則認為氣象局提供的利奇馬颱風警報及風雨預測資料尚未達停班課標準。

列在陸上警戒區域的苗栗縣及台中市同樣決定今日正常上班上課，引發不少議論。台中市長盧秀燕在臉書表示，根據「天然災害停止上班及上課作業辦法」，若颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時內雨量達350毫米，得發布停止上班及上課；不過依據中央氣象局所發布強烈颱風利奇馬最新氣象預報，中彰投苗未達停班停課標準，所以9日正常上班、正常上課。許多期待放颱風假的網友甚至氣憤灌爆盧秀燕臉書。

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