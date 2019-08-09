利奇馬減弱北偏仍具威脅 全台19縣市豪大雨特報

2019-08-09 07:31

〔記者楊綿傑／台北報導〕清晨未見明顯風雨，但民眾不可掉以輕心！中央氣象局指出，強烈颱風利奇馬雖然強度減弱，位置也略為偏北，但今天一整天仍是影響最劇烈，北台灣更是首當其衝，降雨熱區落在北部及桃竹苗山區，估計要下午到晚上之後才會紓緩，但高屏山區要注意後續雨勢，因此氣象局也針對19縣市發出豪大雨特報。

根據氣象局資訊，強颱利奇馬清晨7點中心位置位於台北北方250公里海面上，目前以16公里速度向西北進行，強度在過去3小時有減弱趨勢，暴風圈已經進入北部、東北部陸地，包括台中、苗栗、新竹、桃園、新北、基隆、台北、宜蘭、花蓮、馬祖都是陸上警戒區。

氣象局表示，從利奇馬強度結構看，接下來要從海溫偏高環境，移至海溫偏低環境，強度可能會有減弱趨勢，暴風半徑也可能縮小，而路徑上則略為偏北，也就會稍微偏離一些，因此影響會稍微紓緩，不過整體而言仍是以西北方向前進，今天一整天是颱風影響最大的時間。

降雨方面，氣象局指出，到今天下午之前，包括北部、桃、竹、苗山區都是降雨熱區，有豪雨、大豪雨發生可能；下午到晚上之後，隨颱風逐漸北上，北台灣降雨情形會稍微紓緩。不過必須注意的是，颱風北上過程會帶來西南風，未來高屏山區會持續降雨好幾天。

至於台灣何時能擺脫利奇馬威脅，氣象局說，整體要脫離暴風圈大概最快要到明天，屆時也會解除颱風警報，依目前路徑看，宜蘭花蓮位處背風側，影響略減小，雖然宜蘭上半天風浪還是會稍微明顯一點，但隨著颱風逐漸北上，風浪也會小下來。

氣象局也提醒，目前在基隆北海岸、馬祖一帶已經觀測到4至5米的浪高，今天受颱風影響，北台灣有出現6米浪高出現的機會，馬祖也同樣有6米浪高發生的可能。

氣象局並針對新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、宜蘭縣發佈大豪雨特報；基隆市、台北市、南投縣、高雄市、屏東縣、台東縣發布豪雨特報；新竹市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、花蓮縣則是大雨特報。

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