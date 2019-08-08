強颱利奇馬來襲 各地交通異動一覽（不斷更新）

2019-08-08 11:22

首次上稿 10:16

更新時間 11:22

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局今天上午8時30分，已發布強颱利奇馬的海上陸上警報。根據最新資訊顯示，利奇馬10時中心位在台北東南東方約500公里的海面上（北緯22.9度、東經125.8度），以每小時15公里速度，朝北北西前進，其暴風圈正漸近東半部海面，恐對新北、基隆、台北、宜蘭與花蓮構成威脅。以下為今日交通異動一覽：

☆陸上交通☆

新北水門、越堤道預計今晚9時關閉

水利局表示，為避免影響交通，各地橫移門及堤外便道，預計今晚9時前關閉，請民眾改道，盡早將停放在河濱公園的車輛駛離。

高鐵今全線維持正常營運

高鐵全線今將維持正常營運服務，各車次列車依時刻表發車；至於明日營運模式，預計今晚8時前宣布。

視情況實施預警性封路

公路總局指出，將視風雨狀況發布預警警戒作為，可能實施預警性封路路段，包含台2線北濱公路、台7線北橫公路、台7甲線宜蘭支線、台9線北宜公路、台9丁線舊蘇花公路（蘇澳至東澳段）等山區公路。

貓空纜車停班課即暫停營運

北捷表示，若中央氣象局發布陸上颱風警報，貓空纜車、兒童新樂園設施會視情況暫停營運，若北市府宣布停班停課，將暫停營運。

☆海上船運☆

蘭嶼、綠島航線停航至10日

東部航務中心上午表示，台東往返蘭嶼、綠島航線，停航時間延後至10日，11日再視天候狀況另行公布。

航港局公告：今（8日）有14航線、計63航次停航

航港局官網顯示，停航的航線、航次包括基隆─馬祖（2航次）、基隆─廈門（1航次，延至10日廈門開航）、台北─平潭（2航次）、馬祖福澳─福州琅岐（4航次）、北竿白沙─福州黃岐（4航次）、南竿─莒光（4航次）、南竿─北竿（10航次）、南竿─東引（1航次）、台中─平潭（2航次）、高雄─馬公（2航次）、布袋─馬公（6航次）、富岡─綠島（13航次）、富岡─蘭嶼（4航次）以及後壁湖─蘭嶼（8航次）。

台華輪宣布：8日至11日高雄─馬公全數取消

台華輪官網顯示，受利奇馬影響海象不佳，原訂8日至11日往返高雄及馬公間航班全數取消。

航港局公告：10日至11日麗娜輪停航

航港局表示，10日至11日期間，蘇澳至花蓮海域將不適合航行，為確保安全，麗娜輪原訂這兩天蘇澳至花蓮往返航班取消。

☆空中航班☆

山區道路易落石、航空海運多航班取消

截至今天上午10時，國際線已有9架次取消、1架次延誤；國內線航班未受影響。

台北國際航空站4航班取消

松山機場昨（7日）宣布，8日廈門航空廈門往松山的MF881班機、松山往廈門MF882班機、福州往松山MF883班機、松山往福州MF884班機共4航班取消。

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