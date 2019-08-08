強颱來襲！是否正常發車 北捷明早6點前宣布

2019-08-08 17:48

〔記者林家宇／台北報導〕利奇馬颱風來襲，台北市大眾運輸系統啟動防護機制。

台北捷運公司表示，觀察晚間風雨狀況後，會於明日上午6點前通知是否正常發車，若未達到停駛標準，行控中心也會視人潮彈性調整班距。此外，北捷也於車站出入口備妥防洪擋板，若大雨來襲便會升起，阻擋大水流入車站。

停駛標準方面，淡水信義、松山新店、中和新蘆及板南等路線，若高架及平面段實際瞬間風速達11級，或10分鐘內平均風速達10級就會停駛，地下段則持續營運；文湖線當瞬間風速達10級，或10分鐘內平均風速達8級則停駛。

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