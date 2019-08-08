地震加颱風 山區道路易落石、航空海運多航班取消

2019-08-08 11:02

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕中央氣象局今日上午8點30分發布利奇馬颱風陸上颱風警報，交通部公路總局表示，依據相關情資，颱風首先影響北部、東北部，加上宜蘭今日上午發生6級地震，考量強震後邊坡土石可能有鬆動情形，且還有颱風來襲因素，山區道路發生坍方落石風險提高，提醒民眾避免行駛山區道路。另外，航空方面截至今日上午10點，國際線已有9架次取消、1架次延誤，國內線航班則未受影響；海運方面，今日共有14條航線共停航63航次，提醒民眾注意。

隨著颱風來襲，公總將視風雨狀況發布警戒行動作為，警戒路段有台2線北濱公路、台7線北橫公路、台7甲線宜蘭支線、台9線北宜公路、台9丁線舊蘇花公路（蘇澳－東澳段）等山區公路。公總將派員駐點守視、定時巡查，不過實際是否要封路或預警性封閉，仍需依即時氣象情資決策後發布並現場機動調整。

海運方面，航港局表示，今日基隆－馬祖、台北－平潭、馬祖福澳－福州琅岐、北竿白沙－福州黃岐、南竿－東引、台中－平潭、高雄－馬公、布袋－馬公、富岡－綠島、富岡－蘭嶼、後壁湖－蘭嶼等航線，所有航班均停航；南竿－莒光則會開航2航次、停航4航次，南竿－北竿會開航12航次、停航10航次。

高鐵方面，台灣高鐵公司表示，已完成防颱應變中心開設，24小時監控全線颱風動態，要求各車站、基地、維修單位及全線保全完成防颱整備，加強巡檢頻率，定時向防颱應變中心回報，以確保營運及旅客安全。依照目前各項氣象資料研判，高鐵今日全線將維持正常營運服務，各車次列車依時刻表發車；明日營運模式，將於今晚8點前宣布。

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