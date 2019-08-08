因應強颱來襲 新北水門、越堤道預計今晚9點關閉

2019-08-08 11:01

〔記者賴筱桐／新北報導〕強颱利奇馬逼近，新北市政府今天上午召開防颱整備會議，水利局表示，為避免影響交通，各地橫移門及堤外便道預計今天晚間9點前關閉，請民眾改道，並盡早將停放在河濱公園的車輛駛離。

新北市長侯友宜表示，預估利奇馬颱風在新北市的總雨量為450至500毫米，各單位不能掉以輕心，尤其沿海地區將有暴潮及長浪，颱風移動速度慢，在東北角海域必須注意雨量及長浪帶來的影響。

侯友宜強調，針對颱風期間釣魚、觀浪、溯溪的民眾，他要求警察局、消防局配合區公所等單位進行勸離，若屢勸不聽，「該開罰就開罰」。而受到地震影響，加上颱風挾帶的大雨，山區道路易有落石崩塌情形，呼籲民眾不要前往山區活動。

水利局長宋德仁說，因河濱的防汛道路有通行需求，為避免造成交通衝擊，各區橫移門預計今晚9點前關閉。侯友宜指示，依照實際風雨狀況彈性調整關閉時間。

交通資訊方面，今天上午8點50分起，淡水漁人碼頭封閉，部分藍色公路載客停航，市府開放水門周邊紅黃線停車，原則上寬度10公尺以上的道路容許雙側停車，但禁止併排，並進行低窪地區車輛拖吊。

水門周邊紅黃線開放停車並暫停收費路段如下：新店區寶元路1段、忠孝大鵬堤外便道、中和區光環路1、2段、環河西路、永和區環河東路、仁愛路、永平路、保生路（中山路至仁愛路間路段雙號側除外）、永貞路、保安路、環河西路、文化路、永利路、永亨路、國中路、民權路、民生路、板橋區光環路1、2段、環河西路、三重區環河北路、環河南路、疏洪東路1、2段、疏洪西路、環漢路1段、捷運路、蘆洲區環堤大道、五股區五工一路、疏洪東路3段及新北環快（環河東路4段至秀朗橋段）等。

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