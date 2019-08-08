利奇馬颱風橫掃！桃園機場23航空公司部分航班取消

2019-08-08 21:52

〔即時新聞／綜合報導〕桃園國際機場宣布9日國際航班異動，樂桃、濟州、香草、德威、虎航、釜山、韓亞、越南、長榮、以色列、遠東、全日空、聯航、澳門、菲律賓、華航、易斯達、春秋、星悅、山東、亞航、吉祥、東方共23家航空公司均有航班取消。

根據桃機發布的航班資訊顯示，樂桃航空明「MM-30」往日本關西、「MM-726」往日本札幌、「MM-922」往日本沖繩、「MM-22」往日本關西、「MM-924」往日本沖繩、「MM-776」往日本仙台、「MM-26」往日本關西、「MM-926」往日本沖繩、「MM-28」往日本關西、「MM-860」往日本羽田全數取消。

濟州航空「7C-2678」往韓國清州、「7C-2686」往韓國大邱、「7C-2654」往韓國釜山、「7C-2602」往韓國仁川、「7C-2612」往韓國務安等班機全數取消。

香草航空「JW-100」往日本東京班機取消。

德威航空「TW-664」往韓國大邱班機取消。

台灣虎航「IT-6610」往韓國大邱、「IT-254」往日本仙台班機全數取消。

釜山航空「BX-792」班機往韓國大邱、「BX-798」往韓國釜山、「BX-794」往韓國釜山、「BX-790」往韓國大邱等班機全數取消。

亞洲航空「Z2-7125」往菲律賓宿霧、「Z2-125」往菲律賓馬尼拉班機取消。

越南航空「VN-579」往越南河內、「VN-571」往越南胡志明市、「VN-577」往越南河內班機取消

韓亞航空「OZ-9432」往南韓大邱、「OZ-9748」往南韓釜山、「OZ-712」往南韓仁川、「OZ-9744」往南韓釜山、「OZ-9270」往南韓大邱、「OZ-714」往南韓仁川等班機取消。

長榮航空「BR-2219」往泰國曼谷、「BR-2180」往日本東京、「BR-2720」往中國濟南、「BR-2732」往中國上海、「BR-2148」往南韓仁川、「BR-2150」往南韓仁川等班機取消。

以色列航空「LY-8434」往泰國曼谷班機取消。

遠東航空「FE-301」往越南峴港、「FE-622」往日本新潟班機取消。

全日空「NH-824」往日本東京班機取消。

聯合航空「UA-7944」往日本東京班機取消。

澳門航空「NX-619」往中國澳門、「NX-9611」往中國澳門、「NX-631」往中國澳門、「NX-627」往中國澳門班機取消。

菲律賓航空「PR-891」往菲律賓馬尼拉班機取消。

中華航空「CI-9571」班機往越南胡志明市、「CI-9807」往菲律賓馬尼拉、「CI-9123」往越南河內班機取消。

易斯達航空「ZE-882」班機往南韓仁川、「ZE-884」往南韓濟州班機取消。

春秋航空「9C-8952」往中國上海、「9C-8562」往中國石家莊班機取消。

星悅航空「7G-800」往日本北九州班機取消。

山東航空「SC-4098」飛中國濟南、「SC-4086」飛中國青島、「SC-4078」飛中國煙台班機取消。

吉祥航空「HO-1310」往中國上海班機取消。

東方航空「MU-1006」往中國上海班機取消。

詳情以桃園機場航班資訊公告為主：

桃園機場航班資訊

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