利奇馬襲台 陸警涵蓋10縣市 吳德榮：「這期間」要注意

2019-08-08 22:34

〔即時新聞／綜合報導〕強颱利奇馬持續逼近台灣，暴風圈範圍逐漸擴大，苗栗與台中也被中央氣象局納入陸警範圍，陸警範圍擴大到10縣市。對此，氣象專家吳德榮表示，今晚到明（9）日是颱風影響最劇烈的時候，北台灣要嚴防強風豪雨，提醒民眾要做好防颱措施。

根據中央氣象局最新觀測，強颱利奇馬今（8日）晚間6點的中心位置在北緯24.1度，東經125.2度，即在台北的東南東方約390公里之海面上，正以每小時19公里的速度向西北進行。

根據最新資料顯示，強颱利奇馬過去3小時強度略為增強，暴風圈亦稍擴大，目前中心在台北東南東方海面，向西北移動。其暴風圈正逐漸進入台灣東半部近海，對台中、苗栗、新竹、桃園、新北、基隆、台北、宜蘭、花蓮與馬祖將構成威脅。

對此，氣象專家賈新興在臉書表示，強颱利奇馬接近台灣中，威力也增強了，七級風半徑由250擴大至280公里，十級風半徑由80擴大至100公里，現在開始風雨逐漸明顯。明（9）日是對北台灣影響最劇烈的時間，竹苗以北嚴防強風豪雨，沿海低窪地區於傍晚的滿潮期間，易有積淹的現象，提醒民眾做好防颱準備。

另外，根據《三立新聞網》報導，吳德榮表示，住在北台灣至桃竹苗地區的民眾，在今晚到明天清晨一定要多留意雨勢，尤其山區雨會最為可觀，下半夜靠近基隆北海岸、東北角的民眾也要特別注意。

吳德榮也提醒，就算利奇馬遠離台灣後也不能放鬆，因為受到西南氣流的影響，中南部迎風面將連續3、4天會降下大雨，民眾也千萬要注意。

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