利奇馬來襲、10縣市陸警 一張圖看懂各地風雨趨勢圖

2019-08-08 23:05

〔即時新聞／綜合報導〕強颱利奇馬來襲，中央氣象局把台中以北10縣市納入陸上警報範圍，臉書粉專「天氣即時預報」也貼出一張各地風雨趨勢圖，提醒民眾要做好防颱措施。

根據氣象局最新觀測，利奇馬8日晚間9點的中心位置在北緯24.4度，東經124.9度，即在台北的東方約350公里之海面上，以每小時18公里速度，向西北進行，中心氣壓915百帕近中心最大風速每秒53公尺，相當於16級風，瞬間最大陣風每秒65公尺，相當於17級風以上七級風暴風半徑280公里，十級風暴風半徑100公里

對此，「天氣即時預報」表示，過去利奇馬的走勢，是「西、北、西、北」搖擺移動，但大方向仍然是朝「西北」移動，看法沒有太大變化，以「暴風圈擦過北部陸地」的方式通過台灣，無登陸的可能性較大。

「天氣即時預報」指出，利奇馬雖然不是直撲台灣，但「範圍大、強度強」，因此除了首要影響的北部、宜蘭之外，中南部、外島也都有影響。該粉專也公布較大影響區域：即刻起至週五上午：北部、宜蘭；週五中午至傍晚：北部、中南部、外島；週五晚上至週六：中南部、外島。

「天氣即時預報」也提醒各地注意、戒備時間：北北基桃竹苗：週四半夜至週五傍晚。宜蘭、北花蓮：週四深夜至週五下午；中彰投雲嘉：週五中午至週六中午；南高屏：週五中午至週六下午；南花蓮、台東：週四晚上、週五白天；外島：週五下午至週六中午；另外馬祖需稍微留意，南花蓮、台東則無顯著影響。

「天氣即時預報」強調，利奇馬的暴風圈就將接觸台灣陸地，愈晚風雨會愈強，特別提醒「北部、宜蘭」朋友，注意自身安全。中南部還沒有很明顯的感覺，但等颱風北上離開後，也要注意「颱風尾」的雨勢。

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