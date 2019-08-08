強颱利奇馬來襲 台北市83校開放停車

2019-08-08 19:34

〔記者蔡亞樺／台北報導〕因應利奇馬颱風來襲疏散（水）門關閉及開放市區部分路段紅黃線停車，台北市教育局宣布，台北市83所學校開放停車，今天下午5點起提供民眾將車輛暫時停放於校園內（開放停車學校如下），待恢復上班上課，提醒車主記得將車輛駛離，避免影響學校活動。

相關新聞連結：

車主注意！利奇馬來襲 北市晚間8點關閉水門

臺北市108年度颱風期間開放停車學校一覽表108.4.3 編號 行政區 校 名（汽車數量，機車數量） 校數 停放汽車數量 停放機車數量 備考 1 松山區 民生國小（25,30）、民生國中（27,28）、 敦化國中（22,30）、中山國中（27,40）、 西松高中（58,86）、中崙高中（30,15） 6 189 229 2 信義區 永春國小（25,36）、三興國小（14,20）、 光復國小（20,30）、信義國中（32,69）、 永吉國中（18,30）、瑠公國中（30,30）、 松山家商（27,90）、松山工農（42,05）、 永春高中（10,20） 9 218 330 3 大安區 龍安國小（20,10）、幸安國小（19,20）、 仁愛國小（20,20）、古亭國小（29,19）、 建安國小（30,0）、民族國中（16,23）、 金華國中（55,70）、大安國中（30,30）、 芳和國中（36,65）、大安高工（124,72） 10 379 329 4 文山區 興華國小（14,10）、木柵國中（30,30）、 北政國中（20,10）、興福國中（27,60）、 木柵高工（80,0）、萬芳高中（59,25） 6 230 135 5 南港區 成德國中（41,60）、南港高工（100,65） 2 141 125 6 內湖區 碧湖國小（33,30）、康寧國小（24,20）、 麗山高中（129,0）、西湖國中（28,35）、 三民國中（60,40）、麗山國中（50,52）、 內湖國中（65,30）、內湖高工（44,60） 8 433 267 7 士林區 富安國小（12,12）、社子國小（35,30）、 至善國中（22,20）、天母國中（43,0）、 格致國中（25,13）、蘭雅國中（30,35）、 士林國中（17,10）、士林高商（53,142）、 陽明高中（55,60） 9 292 322 8 北投區 石牌國小（23,30）、桃源國小（25,15）、 明德國中（30,50）、石牌國中（42,30）、 桃源國中（43,15）、新民國中（30,50）、 復興高中（97,50）、中正高中（86,69） 8 376 309 9 中山區 中正國小（22,10）、新興國中（24,15）、 北安國中（48,50）、市立大同（63,50）、 中山女中（33,0） 5 190 125 10 中正區 螢橋國小（28,30）、東門國小（43,30）、 螢橋國中（32,15）、弘道國中（26,40）、 南門國中（20,50）、建國中學（30,30） 6 179 195 11 大同區 太平國小（21,18）、大同國小（23,15）、 大橋國小（34,18）、重慶國中（25,45）、 民權國中（22,25）、蘭州國中（20,24）、 忠孝國中（33,60）、成淵高中（6,46）、 明倫高中（64,112） 9 248 363 12 萬華區 西門國小（30,20）、龍山國小（30,22）、 龍山國中（72,40）、大理高中（38,50）、 華江高中（64,30） 5 234 162 總 計 83 3109 2891

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法