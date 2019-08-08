強颱利奇馬襲台 9日停班停課資訊一覽（不斷更新）

2019-08-08 19:21

首次上稿 18:40

更新時間 19:21

〔即時新聞／綜合報導〕強颱利奇馬來襲，中央氣象局今上午8時半已發布海上陸上警報。晚間7時利奇馬中心位置在台北東方約370公里的海面上，以每小時19公里速度往西北行進，其暴風圈正逐漸進入東半部近海，對台中、苗栗、新竹、桃園、新北、基隆、台北、宜蘭與花蓮，可能構成威脅，提醒民眾應嚴加戒備。以下整理明日全台各縣市停班課資訊，本報將陸續更新：

【北部】

基隆市：明日停止上班上課。

台北市：明日停止上班上課。

新北市：明日停止上班上課。

桃園市：明日停止上班上課。

新竹市：預計今晚8時宣布。

新竹縣：預計今晚8時宣布。

苗栗縣：預計今晚10時前宣布。

【中部】

台中市：尚未宣布消息。

彰化縣：預計今晚8時前宣布。

南投縣：尚未宣布消息。

雲林縣：尚未宣布消息。

嘉義縣：預計今晚9時前宣布。

嘉義市：預計今晚9時前宣布。

【南部】

台南市：明日正常上班上課。

高雄市：明日正常上班上課。

屏東縣：明日正常上班上課。

【東部】

宜蘭縣：預計今晚10時前宣布。

花蓮縣：尚未宣布消息。

台東縣：明日正常上班上課。

【外島】

澎湖縣：尚未宣布消息。

連江縣：尚未宣布消息。

金門縣：明日正常上班上課。

確切停班停課資訊以行政院人事行政總處網站為準。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法