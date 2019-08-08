台灣小女生好威 抱病上場奪亞洲行進管樂賽金牌

2019-08-08 19:37

〔記者蘇孟娟／台中報導〕曉明女中管旗隊好威！日前赴馬來西亞挑戰亞洲青少年行進樂隊錦標賽，因當地連日高溫，多達5分之1的參賽學生出現發燒、腹痛、腹瀉等水土不服情況，學生抱病上場仍抱回「行進管樂」項目金牌，為台灣爭光。

曉明女中管旗隊 赴馬來西亞水土不服

參賽曉明女中管旗隊是國內唯一國中組的純女生團隊，去年才在台北世界盃行進樂隊比賽中為台灣贏得一面金牌；今年3月以「可可夜總會」為題，代表台中市參加全國學生音樂比賽又奪全國第一，創行進管樂11連霸紀錄，7月底前進馬來西亞亞洲國際賽再傳替台灣爭光好消息，不但摘金，更是該項年紀最輕的選手團。

曉明生教組組長簡韻真指出，這次共105名學生挑戰亞洲青少年行進樂隊錦標賽中的「行進管樂」項目，與來自泰國、印尼、香港、馬來西亞等八組優秀團隊競爭，由於當地天候炎熱又乾燥，學生適應氣候略感吃力，7月25日預賽時，輸給馬來西亞當地的日新中學，27日決賽前，更有20人、近5分之1的學生出現發燒、拉肚子、頭痛及流鼻血等水土不服或中暑症狀。

忍腹痛、頭痛表演 團員獲獎喜極而泣

上場前還在腹痛由於參賽學生暑假後即將升國三，這次參賽已是最後的出賽機會，學生咬牙苦撐，希望能為自己的管樂生涯留下最美麗的句點，儘管上場前還在腹痛、頭痛、流鼻血，眾人全神貫注演出，大會宣佈競賽結果，包括曉明女中、印尼Kutai Kartanegara及馬來西亞日新中學均獲金牌，但簡韻真說，曉明女中隊伍生是純國中生團隊，隊員全場年齡最小且總分最高，表現超亮眼。

學生在確認獲金牌後多喜極而泣，直說，表演前明明還頭重腳輕，但上場後根本沒想到身體不適，只想好好表演，這亞洲盃金牌得來不易；賽後學生更欣奮拿著國旗在現場留影，開心能為國爭光。

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