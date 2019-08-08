強颱利奇馬逼近警戒範圍擴大！ 陸上颱風警報納入桃園

2019-08-08 11:51

〔即時新聞／綜合報導〕強烈颱風「利奇馬」持續逼近，氣象局在今上午8點30分針對新北、基隆、台北、宜蘭、花蓮發布陸上颱風警報，11點30分再將桃園納入陸警的範圍，氣象局提醒這些地區應嚴加戒備並防強風豪雨。

根據中央氣象局最新觀測顯示，今年第9號颱風利奇馬，今上午11點的中心位置在北緯23.1度，東經125.8度，即在台北的東南東方約490公里之海面上，正以每小時19公里的速度向北北西進行，預測明（9日）11點將來到台北東北方約180公里的海面上。

氣象局指出，利奇馬七級風暴風圈250公里，十級風半徑80公里，正逐漸接近台灣東半部海面，對桃園、新北、基隆、台北、宜蘭、花蓮將構成威脅。

受到颱風外圍環流影響，台灣北部、東半部（含綠島、蘭嶼）、南部及恆春半島沿海地區已有長浪發生，新北、宜蘭地區及桃園山區、新竹山區有局部大雨或豪雨發生的機率；苗栗以北地區、台中山區、南投山區、嘉義山區及花蓮山區也有局部大雨發生的機率，提醒山區民眾注意坍方及落石。

天氣風險公司提醒，新竹稍晚也可能納入陸上警戒範圍，對於利奇馬路徑，今天晚上要密切觀察，颱風中心偏向「石垣島」還是「宮古島」，若偏西靠近石垣島，明（9日）就有機會較接近台灣，影響程度更大。

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