88宜蘭強震》北市南機場公寓現拳頭寬大裂縫、手扶梯震壞

2019-08-08 10:30

〔記者郭安家／台北報導〕今天清晨5時28分宜蘭縣外海發生芮氏規模6.0地震，台北市住宅區目前也出現7件災情，截至上午10點為止，建管處接獲1999市民熱線通報，4件外牆磁磚剝落、1件磚牆倒塌、1件廣告招牌砸落、1件合法建物毀損；外牆剝落部分，以松江路與長安東路2段交叉口的大樓最為嚴重，所幸無人傷亡，現場均已拉起封鎖線。

南機場老舊公寓也不敵20秒地震，外牆水泥剝落，掉落在天井遮陽地板，未砸傷人，但公寓走廊竟出現拳頭寬的大裂縫，樓梯間水泥手扶梯也被震壞；對此，建管處也表示，已將此案列為合法建物毀損，而稍晚可能還會有新增通報案，建管處今天均立即偕同建築師或專業技師到場勘查。

今晨地震，建管處早上接獲4件外牆4件外牆磁磚剝落、1件磚牆倒塌、1件廣告招牌砸落。建管處發言人洪德豪指，若判斷有持續剝落可能肇致危及人車安全，即現場拉設警示帶，並張貼當心墜落物告示，同時輔導社區進行必要的搶修，或施作緊急安全防護措施。

洪德豪說，經判定須修復外牆案件，均逐案列管，並函知社區管理委員會或建物所有權人限期1個月內改善，屆期未改善者，可援引「建築法」裁處屋主6萬元罰鍰，或依「行政執行法」裁罰管理委員會5000元至30萬元怠金。

他說，另外，建管處也有補助修繕建物外牆費用，凡屋齡10年以上非單一所有權人之私有合法建築物均得申請補助，以「棟」為單位提出申請，修繕補助額度每案以10萬元為上限。

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