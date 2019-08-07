台北市明紅黃線開放停車 路段看這裡！

2019-08-07 23:44

〔記者林家宇／台北報導〕因應利奇馬颱風來襲，台北市交通局宣布，中山、松山、士林、萬華、大同區部分疏散門自明日7點起只出不進，同時開放疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線停車，並暫停該區域路邊停車收費。

開放停車範圍如下：

一、松山區

（一）濱江街（大佳國小以東）

（二）撫遠街（塔悠路至濱江街）

（三）塔悠路（民權東路至撫遠街）

（四）三民路（民權東路至健康路）以東、塔悠路（民權東路至健康路）以西、民權東路（不含）（塔悠路至三民路）以南、健康路（三民路至塔悠路）以北區域。

二、中山區：基湖路（堤頂路至樂群一路）：含基湖路112、120、145、151、157、166巷。

三、士林區

（一）中正路（通河西街至環河北路）（不含）以北區域範圍。

（二）承德路4段、5段（承德橋至基河路）以西區域範圍。

四、萬華區：康定路以西、萬大路（艋舺大道至西藏路）以西、西藏路（萬大路至中華路）以南、中華路2段（西藏路至水源路）以西之區域範圍。【區域範圍內：水源快速道路（不含）、環河南路1、3段（不含）、環河南路2段（不含環河南路3段至西藏路）環河快速道路（不含）、萬大路（東園街至新3號疏散門（華中疏散門））（不含）】。

五、大同區：涼州街（環河北路至延平北路）以南、市民大道（不含）（環河北路至延平北路）以北、延平北路（市民大道至涼州街）以西、環河北路（市民大道至涼州街）（僅開放東側－南往北方向）以東之區域範圍。

交通局呼籲，於紅黃線停車區域停車時應順向靠邊，維持道路雙向會車功能，禁止併排停車，以提供搶救災車輛通行。北市各河川疏散門則預計於9日凌晨0點關閉。

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