中颱利奇馬持續增強 氣象局：不排除接近台灣時為強颱

2019-08-07 21:18

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中央氣象局表示，中度颱風利奇馬持續朝台灣東北方海面接近，由於目前颱風所處環境海溫高、風切小，因此接近台灣過程中，暴風圈仍會持續擴大，至少會以中颱上限的強度影響台灣，也不排除增強為強烈颱風，提醒週四下半天到週五北部、東北部及中南部地區要留意豪雨以上等級雨勢來襲。

據氣象局觀測指出，利奇馬颱風今晚（7日）8點中心位置在距離台北東南東方670公里的海面上，近中心最大風速每秒43公尺，相當於14級風，瞬間最大陣風每秒53公尺，相當於16級風，七級風暴風半徑220公里，十級風暴風半徑80公里。以每小時14公里速度，向西北進行。

氣象局指出，利奇馬路徑相較過去的預報有些微往東修正，颱風中心距離台灣有點距離，登陸機會降低，但仍有機會在週四清晨到上午發布陸上颱風警報。

氣象局說，過去幾個小時利奇馬颱風不斷增強，暴風圈也持續擴大，至少會以中颱上限的強度影響台灣，且不排除增強為強颱。

氣象局提醒，今晚到週四上半天受到外圍雲系影響，宜蘭和北花蓮地區會有局部性大雨出現，週四下半天到週五是颱風最接近台灣，也是影響最劇烈的時候，週四下半天北部、東北部會有豪雨雨勢，中南部受午後熱力作用，也會有大雨或豪雨來襲。

週五北台灣雨勢越來越大，恐有豪雨以上等級雨勢，迎風面的中南部風雨也會漸增。

週六利奇馬颱風將逐漸遠離台灣，但受南海水氣充沛因素，中南部持續有明顯降雨。

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