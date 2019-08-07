利奇馬來襲！週四北部、宜花慎防大雨 午後風雨漸強

2019-08-07 21:35

〔即時新聞／綜合報導〕隨著中颱「利奇馬」發布海警，明天（8日）受颱風及其外圍環流影響，北部、宜花地區降雨漸明顯，中南部亦從好天氣轉為短暫陣雨，午後雨勢和風力都會逐漸增強。颱風在明晚至後天（9日）上午，對於北台灣、東北部的影響較為顯著，中南部則在後天起雨勢最為明顯。

中颱「利奇馬」今（7日）晚8點中心位置位於北緯21.7度、東經127度，以每小時14公里速度向西北進行，颱風中心氣壓943百帕，近中心最大風速每秒43公尺，預測明天下午2點的中心位置會在鵝鑾鼻東北東方510公里海面上，請在台灣東北部及東南部海面、巴士海峽及琉球南方海面航行及作業船隻應特別注意。另外，輕颱「柯羅莎」目前暫時對台無影響。

中央氣象局預報，明天北部、宜花地區有陣雨，並有大雨或豪雨發生的機率，其餘地區天氣也將從近期的好天氣轉為一整天較不穩定、局部短暫陣雨或雷雨的形式。

天氣風險公司指出，明天利奇馬暴風圈逐漸接近台灣東北部陸地，風雨明顯增強，到週五（9日）對台影響最顯著，屆時中部以北或整個西半部降雨將明顯增加，尤其山區要特別留意較大雨勢及強風。

氣溫方面，明天各地高溫約32、33度，因時有降雨，溫度較近期低。

紫外線方面，明天台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣市達高量級；其他縣市均為過量級。

空氣品質方面，明天北部、竹苗、宜蘭、花東及離島地區為「良好」等級；中部、雲嘉南及高屏為「普通」等級。

氣象局也提醒，北部、東半部（含綠島、蘭嶼）、南部及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率；中部以北、東半部（含綠島、蘭嶼）沿海地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，海邊活動請多留意。

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