利奇馬颱風接近台灣 明日停班停課資訊一覽（不斷更新）

首次上稿 18:27
更新時間 18:45
〔即時新聞／綜合報導〕今年第9號中度颱風「利奇馬」過去移動方向偏東南東，氣象局修正未來路徑，預估颱風中心可能從西北前進。氣象局已於今下午5點30分發布海上颱風警報，對台灣北部海面、東北部海面、東南部海面（含蘭嶼、綠島）及巴士海峽將構成威脅，此颱風中心未來強度有稍增強的趨勢，預計明晨前後發布陸上颱風警報，各地受影響的程度視颱風路徑及強度而定。
以下為8日全台各縣市停班停課資訊：
【北部】
基隆市：明天照常上班上課。
台北市：明天照常上班上課。
新北市：明天照常上班上課。
桃園市：尚未宣布消息。
新竹市：尚未宣布消息。
新竹縣：尚未宣布消息。
苗栗縣：尚未宣布消息。
【中部】
台中市：尚未宣布消息。
彰化縣：明天照常上班上課。
南投縣：尚未宣布消息。
雲林縣：尚未宣布消息。
嘉義縣：尚未宣布消息。
嘉義市：尚未宣布消息。
【南部】
台南市：尚未宣布消息。
高雄市：尚未宣布消息。
屏東縣：尚未宣布消息。
【東部】
宜蘭縣：22：00宣布。
花蓮縣：22：00宣布。
台東縣：尚未宣布消息。
【外島】
澎湖縣：尚未宣布消息。
連江縣：尚未宣布消息。
金門縣：尚未宣布消息。
確切停班停課資訊以行政院人事行政總處網為準。