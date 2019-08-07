利奇馬颱風接近台灣 明日停班停課資訊一覽（不斷更新）

2019-08-07 18:45

首次上稿 18:27

更新時間 18:45

〔即時新聞／綜合報導〕今年第9號中度颱風「利奇馬」過去移動方向偏東南東，氣象局修正未來路徑，預估颱風中心可能從西北前進。氣象局已於今下午5點30分發布海上颱風警報，對台灣北部海面、東北部海面、東南部海面（含蘭嶼、綠島）及巴士海峽將構成威脅，此颱風中心未來強度有稍增強的趨勢，預計明晨前後發布陸上颱風警報，各地受影響的程度視颱風路徑及強度而定。

以下為8日全台各縣市停班停課資訊：

【北部】

基隆市：明天照常上班上課。

台北市：明天照常上班上課。

新北市：明天照常上班上課。

桃園市：尚未宣布消息。

新竹市：尚未宣布消息。

新竹縣：尚未宣布消息。

苗栗縣：尚未宣布消息。

【中部】

台中市：尚未宣布消息。

彰化縣：明天照常上班上課。

南投縣：尚未宣布消息。

雲林縣：尚未宣布消息。

嘉義縣：尚未宣布消息。

嘉義市：尚未宣布消息。

【南部】

台南市：尚未宣布消息。

高雄市：尚未宣布消息。

屏東縣：尚未宣布消息。

【東部】

宜蘭縣：22：00宣布。

花蓮縣：22：00宣布。

台東縣：尚未宣布消息。

【外島】

澎湖縣：尚未宣布消息。

連江縣：尚未宣布消息。

金門縣：尚未宣布消息。

確切停班停課資訊以行政院人事行政總處網為準。

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