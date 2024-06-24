竹市超萌特派員報到！ 吉祥物「皮卡」行銷文化觀光

竹市超萌特派員報到！吉祥物「皮卡」開始行銷文化觀光。（記者蔡彰盛攝）

2024/06/24 14:40

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市政府今舉行竹市吉祥物亮相活動，市長高虹安頒發「竹市特派員」識別證給喜愛分享新知的「皮卡」吉祥物，未來將行銷竹市，市府表示，竹市市鳥是喜鵲，去年喜鵲「皮卡」從地政處誕生後，使用吉祥物的設計與推廣應用得到市民朋友的歡迎，可愛的形象與人設非常適合做為市政推廣，將「皮卡」賦予「竹市特派員」的任務，將以活潑可愛的形象，負責傳遞多元市政消息，成為竹市的行銷大使。

市府團隊期望藉由今天亮相的3隻可愛吉祥物，為政策行銷加入活潑與親和的元素。尤其「種子小夥伴」，就是代表每位市民，待在吉祥物皮卡的包包裡，一起實踐政策、散播幸福。市府團隊也持續加強與市民朋友們更有效的溝通，讓各項市政服務、社會福利、活動觀光能廣為周知，除讓市民朋友們「有感」及有良好的互動回饋，更透過吉祥物將竹市推廣到全國甚至全球，達到行銷「雙贏」的目標。

請繼續往下閱讀...

前市民已經能在各式圖卡、宣傳海報中看到「皮卡」、「風寶」、「種子小夥伴」3位吉祥物，統計到6月中已經有超過50多件申請應用在各局處活動宣傳上，包含環保局的換購電動機車補助、行政處新製作的志工背心、民政處戶口名簿資料夾、教育處的兒童節禮物及市長獎禮品提袋，以及地政處、警察局等等各式宣導文件。還有成功路空軍基地外彩繪打卡牆，也融入皮卡與小種子超級吸睛。

城銷處補充，大家熟悉的吉祥物「河馬樂樂」，也持續擔任市立動物園的行銷大使成員，著重於生命環境教育的議題推廣，市民大小朋友在暑假期間，可以多多去動物園找樂樂玩，和小動物們度過一個美好假期。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法