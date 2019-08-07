利奇馬持續變胖上午轉中颱 最快11︰30發布海警

2019-08-07 09:02

〔即時新聞／綜合報導〕今年第9號颱風「利奇馬」強度持續變胖變壯，今上午8點已轉為中颱，中央氣象局預估最快今上午11時30分、慢則下午2時30分將發布海上警報，深夜至週四清晨則可能發布陸上警報，週四、週五均須嚴防強風豪雨。天氣風險公司分析師賴忠瑋表示，利奇馬將朝台灣東北部海面前進，未來中南部也有可能籠罩於暴風圈中。

針對來勢洶洶的利奇馬，氣象局今上午指出，利奇馬的暴風圈、七級風暴風半徑已從6日晚間8時的180公里，於今晨2時增胖到200公里，預估未來將增胖到250公里，今晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南東方820公里海面上，以每小時13公里速度向西北進行，中心附近最大風速每秒30公尺（即每小時108公里），相當於11級風。估計最快今天（7日）上午11時半就會發布海上颱風警報，深夜至週四清晨則可能發布陸上警報。

賴忠瑋今上午則在臉書指出，西太平洋有三個颱風同時存在，其中利奇馬颱風在過去24小時已明顯增強，結構也越來越完整，在明後天最接近台灣的時間之前，強度還會持續增加。

由於北方的范斯高颱風北移，太平洋高壓的範圍也將西伸至利奇馬颱風北方，導引氣流將加快利奇馬往西北方向移動的速度，並朝台灣東北部海面前進，估計中心位置有可能從台灣北部近海通過，但是也不排除有登陸台灣東北部陸地的可能。若颱風路徑再往南偏一點，中南部也有可能籠罩於暴風圈中。預計今天台灣就會受到外圍環流影響，迎風面北部、東北部和東部逐漸出現陣雨，沿海也開始會有長浪及較明顯的風浪。

天氣風險管理公司總經理彭啟明也提醒，第9號颱風利奇馬結構越來越完整，颱風環流的閃電正緩慢增強中。彭啟明也說，「颱風內的閃電真的也不少，別再說，一雷破九颱啦，那是當時不知道雷在哪裡。」

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