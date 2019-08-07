利奇馬颱風來襲！明捷運、班機、航船狀況一覽（不斷更新）

2019-08-07 20:11

首次上稿 19:25

更新時間 20:11

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局發布今年第9號颱風利奇馬的海上颱風警報，目前利奇馬是中度颱風，今天下午5點已來到台灣東南東方約730公里處海面，以每小時15公里速度往西北前進，目前最新飛機航班、交通船與公路資訊陸續出爐。

◎交通異動資訊◎

☆陸上交通☆

視情況實施預警性封路

公路總局指出，將視風雨狀況發布預警警戒作為，可能實施預警性封路路段，包含台2線北濱公路、台7線北橫公路、台7甲線宜蘭支線、台9線北宜公路、台9丁線舊蘇花公路（蘇澳至東澳段）等山區公路。

台北捷運宣布停駛標準

台北捷運宣布，文湖線當瞬間風速達10級風，或10分鐘平均風速達8級風，即依照標準作業程序暫停營運，淡水信義線、松山新店線、中和新蘆線及板南線等各路線，當高架及平面段實際瞬間風速達11級風以上，或10分鐘內之平均風速為10級風以上時，即依照標準作業程序暫停營運；地下路線繼續營運並視情況調整班距。

☆海上船運☆

台華輪宣布 8日至11日高雄往馬公全數取消

台華輪在官網指出，因受中度颱風利奇馬影響海象不佳，氣象局已預測8日至9日海面最大陣風11級，浪高4至5公尺，考量航行安全，原訂108年8月8日至11日往返高雄及馬公間航班全數取消，並於今（7）日高雄往馬公加開2航班。

航港局公告 10日至11日麗娜輪停航

航港局表示，8月10日至8月11日期間，蘇澳至花蓮海域將不適合航行，為確保旅客及船舶航行安全，此期間「麗娜輪」所有往返蘇澳、花蓮航班取消。

此外，明（8）日基隆與馬祖、馬祖與福州、南竿與東引、台中與平潭、高雄與馬公、布袋與馬公、富岡與綠島、富岡與蘭嶼、後壁湖與蘭嶼之間的船班全部停航；南竿與莒光、南竿與北竿船班則為部分停航。

☆空中航班☆

華航往返台灣航班視情況異動

中華航空公司表示，受利奇馬颱風影響，往返台灣之部分航班時間可能有異動，建議旅客前往機場前於華航官網查詢航班動態、下載華航APP，及登錄行動簡訊通知，掌握最新航班動態。

台北國際航空站4航班取消

松山機場晚間宣布，明廈門航空廈門飛往松山的MF881班機、松山往廈門MF882班機、福州往松山MF883班機、松山往福州MF884班機共4航班取消。

◎活動◎

☆活動暫停/提前關閉/取消/延後☆

太平山國家森林遊樂區8日中午12點預警性休園

林務局羅東林區管理處公告，太平山國家森林遊樂區明天中午12點起預警性休園，9點起不提供遊客入園，蹦蹦車僅行駛7點30分及8點30分兩班次，原預定住宿遊樂區遊客，全額退還所繳定金，相關太平山封閉及開放訊息，可於羅東林區管理處、太平山官網查詢。

龜山島封島3天 暫緩各項海上活動

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處宣佈，龜山島8日至10日封島3天，暫緩各項水域遊憩活動，沿海長浪出現頻繁，海面風浪也加大，請民眾避免前往海邊活動。

國際童玩節8日正常開園 暫停河域遊戲

宜蘭國際童玩節活動公告，明天正常開園，但颱風影響河域遊戲全天暫停，部份活動及節目異動，詳情請見2019宜蘭童玩節官方網站及FB粉絲團。

台東熱氣球嘉年華視情況進行

官方臉書粉絲專頁宣布，由於受颱風外圍環流影響，風可能稍大，也可能有陣雨，但活動所有工作人員會待命，視現場狀況立球。

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