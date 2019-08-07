8縣市可能將放颱風假？氣象專家這麼提醒...

2019-08-07 23:17

〔即時新聞／綜合報導〕颱風利奇馬逼進台灣，今（7）日上午8點更增強為中度颱風，而氣象局也在下午5點30分發布海上颱風警報，預計明天早上左右將發布陸上颱風警報，氣象專家彭啟明就指出星期五颱風7級風暴風圈所掃過的8個縣市將有可能放假，另一位氣象專家吳德榮則提醒，發布陸上警報後官方才能判斷能否放假，目前仍是未知數。

綜合媒體報導，氣象專家彭啟明曾表示，依照目前路徑走向，星期五利奇馬颱風7級風暴風圈會接觸宜蘭縣及花蓮北部陸地，掃過新竹縣、新竹市、桃園市、苗栗縣、台北市、新北市、基隆市及宜蘭縣等8縣市，這些縣市屆時陣風或可達10-12級，颱風帶來的風雨量將有可能達到放假標準，但放假與否仍得交給各縣市首長根據風雨狀況判定。

根據《三立新聞網》 報導，氣象專家吳德榮則進一步提醒，是否放颱風假是官方的職責，但若等到陸上颱風警報發布之後，便會有更詳細的預報，而此時各地縣市政府才能依照氣象局資訊配合各地區狀況做出討論，因此吳德榮強調目前一切仍是「未知數」。

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