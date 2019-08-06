見證女性跨世紀風華 宜蘭首條「女路」公開

2019-08-06 21:04

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東社區大學與文史工作者合作，將宜蘭市14處與女性有關的地景，編輯成「女路」（女性生活足跡）摺頁；例如宜蘭市慈民宮，創廟人是女性，建廟過程也有女多女信眾的身影，她們付出，成就信仰，這段鮮為人知的歷史，透過摺頁找出女性的堅毅之路。

羅東社大2015年起與國家婦女館合作，推出「尋找宜蘭女性地景」課程，在全縣挖掘出卅多處以女性為主的地景，時間軸橫跨100多年，反映出各階級、族群、職業的女性歷史故事。

今年7月，羅東社大與文史工作者楊晉平、張美鳳等人合作，選入宜蘭市舊城區的14處女性地景，串連成全縣首條「女路」，並出版小摺頁，讓民眾按圖索驥，探訪宜蘭市的女性風華。

例如宜蘭市康樂路及基督禮拜堂現址，日治時期周邊街道為著名風月場所，入夜後出入均為上流仕紳，與現在的景況形成強烈對比，時至今日，這段歷史已鮮為人知。

宜蘭縣首間地母廟慈民宮，起廟過程也與女性有關；慈民宮創辦人楊李阿錦，出生不久送當養女，據說因地母託夢，早早皈依茹素的她，籌款建廟，經各界努力，才有今日規模。

張美鳳說，慈民宮不僅創廟人是女性，建廟過程有許多認同楊李阿錦的女信眾出錢出力，其背後都有女性付出的身影。

其他像是宜蘭市舊城區代表性廟宇「昭應宮」，供奉主神是女性神祇「媽祖」，信眾也以市區女性占大宗，入選女路摺頁。

位於南館市場頂樓的「南興廟」，是宜蘭唯一以註生娘娘為主神的廟宇，廟內幫忙信眾解憂、解籤、上香的廟婆，從祖母、母親傳承至今已四代，她們隱居幕後，為信仰付出，透過摺頁揭露她們的故事。

張美鳳說，宜蘭地方史中，被記載的女性遠不如男性，但許多以男性為主的廟宇，其實都有女性參與廟內事務的足跡，她希望發掘更多女力故事，找出女人堅毅的生命之路。

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