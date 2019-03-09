守護婦女權益 台東看見女力串聯

2019-03-09 23:54

［記者陳賢義／台東報導］慰勞婦女終年辛勞，及持續推動兩性平等，台東縣政府今日下午邀集婦女團體，在台東美術館大草皮熱鬧舉行辦理「台東看見女力串聯」婦女權益宣導及慶祝婦女節活動，女力串聯大發聲護權益，台東縣長饒慶鈴允諾落實托育政策，減輕婦女壓力。

活動由台東舞告讚舞蹈社、新住民舞蹈團表演揭開序幕，邀請饒慶鈴、台東縣議會議長吳秀華、勵馨基金會台東分事務所主任楊華美、台東大學華語文學系教授傅濟功、台東縣外籍配偶協會副理事長胡玉鳳、前關山鎮衛生所主任李英蘭、台東縣政府建設處技士呂映潔技士代表平等政策綱領七大領域，共同宣誓關注婦女權益及性別議題，盼能擴展社會各界的性別視野，逐步落實性別平等，攜手邁向共治、共享、共贏的永續社會。

饒慶鈴表示，台東縣婦女生活需求每5年的調查結果，除了有正職工作外，另在家庭照顧上，婦女經常承擔照顧小孩及老人責任，推論婦女面臨工作與家庭兼顧的壓力，將持續推動托嬰（育）的政策。另在每週從事休閒活動上，42.2%的婦女在一週內沒有參與任何活動居多，可見婦女的人際與休閒的機會鮮少；至於值得關注的議題，依序為就業與經濟、家庭支持服務及自身健康與安全，但婦女卻是最經常擔心他人而忽略自己，望能藉由婦女節活動，強調女性透過社會參與，增強自身的健康意識、性別意識，創造女力的無限可能，並提升自信與幸福感。

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