亞太女性最安全國家地區 台灣第5、墊底是它...

2019-03-05 19:42

〔即時新聞／綜合報導〕最新發布的調查顯示，對女性來說，亞太地區最安全的國家和地區是新加坡和紐西蘭，台灣位居第5名，屢傳出性侵案的印度墊底。

新加坡的金融分析網站「ValueChampion」根據人身安全、醫療保健和發展機會3項指標，分析了亞太地區14個國家和地區女性安全狀況。今（5）日發布的調查結果顯示，新加坡和紐西蘭並列女性最安全國家榜首，其後依序是澳洲、日本、台灣、香港、南韓、越南、泰國、馬來西亞、中國、菲律賓、印尼和印度。

報告指出，我國在平衡人權與生活水準，以及持續改善國內生產總值方面表現優良，嬰兒死亡率和女性凶殺案數量低，有高品質的醫療保健、嚴格的虐待和性騷擾法律，以及女性人口的高識字率，意味台灣女性的生活安全和舒適。

報告也提到，台灣女性墮胎需父母或配偶同意，顯示女性可能並非總是可完全控制自己的選擇；報告也指出，台灣有一些優良的反強姦、反家暴和反襲擊的法律，每個城市都有家庭暴力和性侵害防治中心、檢察官可依法為強姦受害者提供廣泛的保護等。

研究發現，排在榜單最後的菲律賓、印尼和印度，都缺乏妥善的醫療保健、有關婦女安全的法律等，儘管政府採取乾預措施並試圖制定保護婦女安全的法律，但由於文化或宗教信仰，加上根深蒂固的父權態度，這些國家被認為是對女性最危險的地區。

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