大聲說出不被中國霸凌 蔡英文：無關性別但跟志氣有關

2019-02-25 14:51

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統上週接受CNN專訪，談及作為台灣第一位女性總統的感受。她今日在臉書也意有所指表示，不管台灣的總統是誰，面對中國對我們的打壓和威脅，都應該大聲告訴世界，台灣不願意被霸凌。這一點，跟性別無關，但是跟志氣有關。

女藝人張瑞竹昨天在臉書發文，暗喻蔡總統長相與身材抱歉，每天只會嚷著對面的帥哥（指中國）要強姦她，遭網友洗版後，張瑞竹緊急刪文。

總統在臉書上說，職場上的男女，面對工作壓力都一樣辛苦，但是女性在職場上，往往還會遇到性別框架的限制。

總統認為，在傳統政治中，男性依然掌握多數資源，就算是其它國家的女性領導人，也常面對這種挑戰。在CNN專訪 裡提到，她是華人社會幾千年來，第一個在民主政體中產生的女性總統，這件事格外有意義。這件事也表達了，女性不應該被限制，女性可以達到的成就，是無限的。

總統並說，做為台灣第一個女性總統，經常面對各種挑戰和質疑。但是她認為，用性別質疑我的能力，並沒有意義。用性別、長相、身材這種天生的條件來批評他人，不僅不客觀，更是模糊焦點。

對於藍營部分政治人物紛紛提出和平協議等兩岸主張，蔡總統意有所指說，不管台灣的總統是誰，面對中國對我們的打壓和威脅，都應該大聲告訴世界，台灣不願意被霸凌。這一點，跟性別無關，但是跟志氣有關。

總統並說，她要告訴每一位女性，不論你的年紀和長相，只要你願意相信自己、喜歡自己，為人生找到獨特的意義跟熱情，你就是最閃亮的那顆星。

文末蔡英文並以「台灣總統被評論是日常不用畫符」等語，回應國產恐怖解謎遊戲「還願」因場景圖片含「習近平小熊維尼」等符咒字樣，遭中國代理商下架一事。

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