教團理念迥異 招聯會都挨罵

2019-08-06 14:27

〔記者林曉雲／台北報導〕教育團體理念迥異，大學招生聯合委員會都挨罵！全教總反對學測15級分再細分，以免分分計較；但家長聯盟要求細分成30級分，以避免同分群人數太多，兩邊都不滿招聯會，全教總質疑招聯會屈服特定家長團體的壓力，家長聯盟則質疑全教總和招聯會互相唱和。

全國教師工會總聯合會反對招聯會考慮將滿級分15級分再細分3級，質疑招聯會屈服特定家長團體的壓力，恐犧牲長年來多元入學的制度，也不顧12年國教課綱精神，不僅全面增加高中學子的大考壓力，也對學習歷程的落實投下不確定性，新學期尚未開學使用新課綱，就要先走回頭路，自打嘴巴的作法，令人搖頭。

全國十二年國教家長聯盟反對全教總的意見，也質疑全教總與招聯會是互相「唱和」主張模糊分數，抨擊如果15級分這麼好，公務人員考試或教師考試，何不全部改為15級或ABC三級，教師公務員也只需門檻，何必分分計較？但聯盟也抨擊招聯會擬將最高級分第15級再細分3級以解決同分問題，是只顧高分群學生，不顧廣大中分群學生才是同分最大受害者，主張要分成30級分，志願數增加至12個，指考名額要占總名額一半。

招聯會執行秘書戴念華澄清，招聯會從未討論過15級分細分議案，推動大學入學方案調整，是為搭配108課綱，強調適性揚才、成就每一位孩子，以多元漸進為方向，依｢現況微調精進」及「分階段銜接」原則進行，目前並沒有改變。

招聯會執秘戴念華另也澄清，108學年度衝堂問題有明顯改善，整體招生名額使用率（獲分發人數／招生名額數）是91.49％，較107學年81.30％增加了10.19個百分點，分發後的招生缺額也比前一年大幅減少5790個，顯示高中生有機會順利考上大學，大學也有機會適性招生，甄選入學管道實施多年，要讓學生展現除了考科之外的多元能力，學測成績被設計為門檻，不是唯一的分發依據。

招聯會強調，111考招新制是依｢現況微調精進」及「分階段銜接」原則進行，制度規劃已有多年穩定性，同時配合新課綱的素養發展；另針對少數科系今年超篩，招聯會大學會員已具共識，尊重校系自主下，協調校系使用既有的學測成績組、或依次比序更有效降低超篩人數，以降低外界質疑；而基於醫學校系特性，盼甄選出未來適合行醫的學生，醫學校系均以充裕的臨床醫學師資，進行高品質甄試。

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