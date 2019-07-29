獨家》解決申請大學同分爆量 招聯會擬增3科總和當門檻

2019-07-29 00:15

〔記者吳柏軒／台北報導〕今年大學個人申請入學第1階段發生「同分增額爆量」，如醫牙科系、電機領域等多人擠爆第2階段面試會場，大學招聯會因此研議，針對今年過1階人數比自行規劃超過50人以上的科系，若其學測採計僅1到2科，必須增第3科成績進行「3科總和」篩選，亦即考生須多考，預計下月招聯會展開相關提案，最快109學年起適用。

招聯會指出，今年申請修改規則，科系最多只能採計4科學測成績，用於申請第1階段篩選，碰上今年數學滿級分7782人創歷史新高，2、3類組高分群學子志願選擇集中等，產生科系1階段篩選碰上眾多同分，只能超篩，讓爆量學子進到第2階段，擠壓招生窄門。

為此，招聯會日前經教務長工作小組討論，認為今年2092個系組中，有60個科系超篩逾50人到第2階段，其中部分科系僅採計1到2科，因此鎖定這些科系，研擬草案，要求上述科系申請1階時，遇到同分超篩問題，必須增加「3科總和」解套，避免過多考生過1階。

但，此舉形同逼考生加考，招聯會表示，目前僅建議案，須待下月召開相關會議，經會員學校同意後，最快109學年才會實施，會深入分析並注意各界意見，如在超篩情況下，不論使用3科總和，或採分科依序篩選，都是可能解方。

交通大學教務長盧鴻興表示，透過增加第3科來篩選，應可使進入第2階段的口試人數降低，但大學招生端另有一大問題在於備取不足發生缺額，認為該制度修正後，可在大學與考生之間取得平衡，而今年面對同分增額爆量問題，也已透過增加口試教授的方法來因應。

全教總高中職委員會主委張瓊方指出，新增採計的資訊揭露必須提早跟外界說，但認為大學面對同分超額情況，仍不該增加學生考試負擔，各界質疑的是大學申請有無做好面試與書審，盼相關作業更透明，另增採計科目方式，也與未來12年國教新課綱的精神背道而馳，將來111學年有考招新制，這項研議的制度須重新檢討。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法