花蓮連2震 親不知子海上古道遭落石砸中

2019-08-06 13:11

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮近海今早分別發生2起有感地震，造成豐濱鄉「親不知子海上古道」出現落石，導致玻璃地板破裂，鄉公所緊急暫時封閉後更換玻璃，目前已重新開放。秘書林榮定表示，由於餘震不斷，近日將加派人力巡視，未來考慮比照太魯閣國家公園模式，遊客須戴安全帽入場。

林榮定說，近日豐濱地震不斷，由於今早震度較大，親不知子海上古道遭零星落石砸中，玻璃地板有破裂情形，所幸無人傷亡，經短暫封閉修復，已重新替換破碎玻璃後開放。

他說，古道開放2年多來，只要遇地震就會封閉玻璃地板路段，確定沒有安全疑慮後才會重開，因古道上方峭壁石塊存在風化風險，鄉公所也正研擬未來將比照太魯閣國家公園，遊客入場均須配戴安全帽，妥善作好預防工作。

花蓮親不知子海上古道自2017年營運迄今，平均每季吸引逾萬人朝聖，遊客行走懸空山崖邊，雙腳踏上強化玻璃，低頭就能見到海浪礫石的體驗，被稱作是「全台最驚險的天空步道！」

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