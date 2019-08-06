花蓮5天18起大小地震 氣象局：不排除還有規模5以上地震發生

2019-08-06 10:29

〔記者蕭玗欣／台北報導〕花蓮縣今早連續發生兩起有感地震，先是在上午9點19分在豐濱鄉發生規模4.9地震，隨後9點31分又在幾乎相同位置發生規模4.5的地震。中央氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，該地區自8月2日起就大小地震不斷，至今天已有8起有感地震發生，無感地震高達10次，目前判定圍群震現象，不排除未來5天有超過規模5的地震發生。

根據氣象局地震報告指出，今天上午9點19分分在花蓮縣豐濱鄉發生規模4.9的地震、深度為5公里，接著在9點31分在花蓮縣近海又發生規模4.5、深度5公里的地震。

陳國昌表示，這兩起地震活動成因相當直接，就是菲律賓海板塊由東南往西北方向推擠歐亞大陸板塊後，因歐亞大陸板塊較硬，因此菲律賓海板塊撞擊後產生北轉，在今天地震發生位置造成地質碎裂，造成此處地震頻繁。

陳國昌說，該地區自8月2日起就大小地震不斷，至今天已有8起有感地震發生，無感地震高達10次，過去是非常少見的現象，但並非沒發生過；2012年6月14日同樣地區在兩週內就發生超過百起地震，次數比這次還多。

陳國昌說，目前可以暫時將此次一系列的地震活動判定圍群震現象，且不排除後面有規模5以上的地震發生，但若超過5天都沒有地震發生，就表示地震活動結束。

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