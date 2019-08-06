4縣市大雨特報 「利奇馬」週四到週六最接近台灣

2019-08-06 07:25

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（6日）對流雲系發展旺盛，東北部、東部地區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率，氣象局於基隆市、新北市、宜蘭縣、花蓮縣發布大雨特報，並提醒今天台北市、新北市、桃園市有連續出現36度高溫的機率，新竹市、新竹縣、苗栗縣高溫也可能達36度以上。

氣象局表示，今天東半部、大台北地區、基隆北海岸及恆春半島有不定時短暫陣雨，其他地區為多雲到晴午後有局部雷陣雨的天氣。氣溫方面，各地高溫普遍在32度以上，大台北地區、桃竹苗一帶有可能出現35至37度高溫，各地紫外線指數亦高，外出活動需注意防曬並多補充水份。

颱風消息部分，第8號颱風范斯高，已登陸日本九州地區，持續朝西北方向移動，預計明後天將影響韓國的天氣，對台灣無影響。

第9號颱風利奇馬，今天清晨2時位於鵝鑾鼻東南東方約960公里的海面上，未來對台灣將構成威脅，週四至週六會是此颱風最接近台灣的時間。

空氣品質方面，6日北部、竹苗、宜蘭及花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級，中部及雲嘉南空品區局部地區短時間可能達橘色提醒等級。

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