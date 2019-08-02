留意午後雷陣雨 熱帶性低氣壓昨晚生成恐成颱

2019-08-02 07:19

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（2日）天氣與昨天類似，為多雲到晴、午後有雷陣雨為主。

氣象局表示，今天環境仍吹著東南風、天氣與昨天類似，恆春半島不定時會有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴午後有局部雷陣雨的天氣，氣象局提醒，午後降雨訊號偏強，請留意短時強降雨、雷擊、強陣風甚至冰雹等現象。

氣溫方面，各地高溫約31至35度，其中大台北地區及桃園有36度左右高溫發生的機率，紫外線指數亦高。

氣象局預估，週六至下週一（3日至5日）迎風面的東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨的天氣。下週二至下週四（6日至8日）低壓帶北移，大氣環境轉趨不穩定，東半部及南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部雷陣雨的天氣。

颱風消息部分，第7號輕度颱風薇帕，清晨2時位於河內東方380公里的海面上，正在影響海南島及雷州半島的天氣，未來將朝越南北部移動，對台無直接影響。

此外，離鵝鑾鼻東方約3400公里海面的熱帶性低氣壓在昨天晚上8時生成，未來有發展為輕度颱風的趨勢，請多留意氣象局發布的最新資訊

空氣品質方面，2日宜蘭、花東空品區及離島地區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

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