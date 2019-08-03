年度大潮西南沿海防淹水！各地留意午後雷陣雨

2019-08-03 07:05

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（3日）各地為多雲到晴的天氣，午後要留意局部短暫雷陣雨。颱風消息部分，第8號颱風范斯高暫時對台無影響。

氣象局表示，今天各地為多雲到晴，只有東半部及恆春半島有少部份地區有短暫陣雨，中午過後要留意局部短暫雷陣雨，中南部地區及北部山區有局部大雨的機率。溫度方面，各地高溫約32至35度，紫外線指數高。

氣象局預估，週日至下週三（4日至7日）台灣位於大低壓帶北側，吹著偏東風，迎風面的東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨的天氣，各地炎熱。

氣象局提醒，今天（3日）適逢年度大潮，西南部地區在漲潮期間潮位容易超過警戒值，沿海低窪地區請注意海水倒灌、局部淹水等現象。

颱風消息部分，第7號輕度颱風薇帕，位於越南北部，氣象局表示，雖然此颱風對台灣無直接影響，但中南部、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海地區及澎湖、金門有長浪發生的可能。

第8號颱風范斯高今天凌晨2時，距離鵝鑾鼻東方3040公里，未來往西北方向朝日本九州方向移動，暫時對台灣無影響。

空氣品質方面，3日北部、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南空品區為「普通」等級。

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