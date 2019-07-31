輕颱薇帕不襲台 週四全台受外圍環流影響降雨增加

2019-07-31 21:12

〔即時新聞／綜合報導〕各地明（8月1日）氣溫仍高，但第7號颱風薇帕今（31）日生成，外圍環流帶來的水氣導致短暫陣雨、午後雷陣雨增加，請民眾明（8月1日）出門記得攜帶雨具備用。

中央氣象局預報，南方水氣北移，「東部、東南部及恆春半島」有局部短暫陣雨或雷雨，「其他地區」中午過後也有局部雷陣雨，降雨範圍預計比今天廣，午後雷雨常伴隨瞬間大雨及雷擊，請特別留意。

天氣風險公司指出，今年第7號輕度颱風薇帕預計往中國廣東省雷州半島移動，對台灣沒有直接影響，但外圍環流使午後陣雨略為增加；雖然有陣雨，未來幾天大致上還是晴朗炎熱為主，另外，菲律賓東方近日可能有新的熱帶性低氣壓發展起來，請注意最新氣象資訊。

溫度方面，北部26至36度；中部26至35度；南部26至33度；東部27至34度；外島27至32度。

紫外線方面，明天全台達紅色「過量級」，20分鐘內的曝曬下可造成皮膚、眼睛的傷害。提醒民眾做好防曬工作，避免在10點至14點間在烈日下活動。

空氣品質方面，宜花東、馬祖、澎湖為「良好」等級；其餘地區為「普通」等級，其中竹苗局部地區午後擴散條件較差，可能達「橘色提醒」等級。環保署說明，明天環境風場為偏東風，清晨「中部以北沿海地區」受渦流影響，污染物容易累積，午後「西半部」受光化作用影響，導致臭氧濃度易上升。

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