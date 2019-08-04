中客不來 日韓旅客悄悄轉來台灣

2019-08-04 15:30

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中國透過禁止自由行及限縮團客手段，打壓我國觀光市場。雖中客不來，但近來受日韓局勢緊張，韓國旅遊團開始不去日本改來台灣，以及受到香港反送中暴力事件影響，約有2成左右的日本旅遊團轉到台灣。旅遊業者建議，政府下半年應把握機會主攻日韓市場，彌補中客缺口；也有業者建議，這只是短暫效益，台灣觀光近10年只靠野柳、故宮，缺乏新景點，即便下半年日韓旅客增加，恐也只是曇花一現。

台灣觀光發展協會副理事長柯牧洲表示，日、韓市場本就是台灣重要入境市場，今年上半年都有穩定成長，如今日韓關係急速惡化，韓國民眾出現明顯反日情緒，台灣間接受惠，若能把握機會，今年下半年除原先的成長，可望再增加5%的成長空間。

經營日韓市場多年的旅行社業者表示，因日韓貿易戰，最近確實多了不少從日本轉過來的韓國團，從旅遊團、學生交流、學術交流到協會交流都有，但數量沒想像中多，主要還是台灣市場近年皆一成不變，未創造出新景點。

柯牧洲也表示，此外，受到香港近日暴力事件頻傳的緣故，原本要赴港的日本學生交流團也有不少轉至台灣，但飯店下半年進入旺季，恐難承接300到500人的學生交流團，但若是接待自由行或旅遊團應有足夠空間。

柯牧洲認為，台灣對日本人來說是受歡迎的旅遊目的地，就看政府現在要如何主導，若能把握今年下半年的機會，日本下半年市場除原先穩定成長，可再增加5%，甚至以2成為目標。

旅行社業者認為，短期效益確實存在，但長期來看，仍要回歸市場需求和台灣觀光元素有沒有吸引力。他舉例，這10年台灣市場完全沒有能取代故宮，或媲美台北101的新景點，沒有新的產品就無法吸引旅客，即便現在短時間吸引日韓旅客，但旅客不一定要到台灣來，也可能選擇到越南、泰國等地。

這名業者表示，政府不要老是說要衝多少人次來台，重點市告訴旅客來台灣要玩什麼，他以今年小鎮旅遊年為例，政府選出小鎮後只想把旅客丟到小鎮去，但事實上小鎮的接待能量並無法容納這麼多國外旅客，光是20輛遊覽車停車就足以讓景點交通大打結，建議政府不要只是亂撒幣，更要將重點擺在創造新景點和基礎建設。

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