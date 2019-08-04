台南古蹟限定商品超吸金 2款新商品好「水」

2019-08-04 12:41

［記者劉婉君／台南報導］台南市文化局自去年首度推出成功洋芋片，成功打響台南古蹟限定商品後，一系列結合台南古蹟主題的自營商品就成為超吸金產品，銷售成績年年成長，最新產品針對1661台灣船園區與山上花園水道博物館，推出有「航向成功」及「飲水思源」喻意的紀念水。

根據文化局統計，今年上半年古蹟販售部共賣出逾2500萬元，較去年同期成長超過900萬元。而去年2月上市的鹽味成功洋芋片，至6月底已萬出21萬包，同年8月開賣的成功啤酒賣出約22萬罐，9月推出的至聖點心麵賣出約16萬包，今年4月再推天后豌豆酥及芒果口味成功洋芋片，分別賣出約3.6萬包及2.3萬包，這個月除了2款瓶裝水，還有辣味的至聖點心麵，消費者反應也相當不錯。

文化局表示，兩款水的包裝設計分別以「飲水思源」及「航向成功」為設計發想。其中，「台南水道紀念款」以近百年歷史的南水標記延伸，做為山上花園水道博物館的主識別，背景水波紋象徵飲水思源，瓶身則以中英文介紹原台南水道的建造沿革及對台南飲用水源的貢獻。

台灣船兼具商船與戰艦功能，平時載滿貨物、象徵帶來「錢水」，船隻停泊所在的安平，有「喝安平水、唔甜也會水」的傳統俗諺，古圖延伸設計的瓶身，航行一艘艘商船、戰船，寓意「掌握船舵，航向成功」。

文化局指出，古蹟區向來是民眾到台南市觀光的重點，近年文化局除加強硬體維護外，也導入文創思維，陸續開發包括德記洋行150週年紀念茶及紀念酒、古堡愛情鎖、至聖點心麵、天后豌豆酥以及成功洋芋片、成功啤酒，除了透過商品帶動人氣，也讓古蹟和遊客有更直接的連結。

台灣船及台南水道兩款紀念水，僅在台南赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城、1661台灣船園區、台南山上花園水道博物館淨水池區限定獨賣。

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