吳音寧出擊！「黑泥季」隨喜收費 這些單位都受惠了

2019-08-04 09:16

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣溪州鄉莿仔埤圳產業文化協會舉辦多年的黑泥季，今年開始採「隨喜收費入園」，所得幫助小農及弱勢團。

協會表示，這是一項創舉，因為活動夠吸引人，他們先昭告「隨喜收費」，也因為要向遊客收費，會刺激自己「把活動辦得更完美，不負遊客所託」，他們再把收費所得拿去幫助更有需要的小農或團體，這是一種正向的循環。

該活動在上週圓滿落幕，共獲得入園費12萬餘元，協會用這筆錢向友善土地的小農購買產品，再把產品捐助給需要的社福團體，第1個受助單位是大庄老人食堂。

負責統籌辦理今年黑泥季的前北農總經理吳音寧說，常態化的「黑泥季」，過去透過公部門的補助，把這項饒富文化意義的活動作得有聲有色，但活動不只要帶動鄉下歡樂的氣氛，還要再深化成友善土地農業的推廣，於是她們提出「隨喜收費入園」的想法。

莿仔埤圳產業文化協會總幹事巫苑萍說，收費最大的意義是「挺小農、助弱勢」，她們把收費箱放在入口處，遊客隨喜捐贈，多寡不拘，這些經費不是讓「黑泥季」活動越辦越大，而是透過活動的參與，能幫助到更多無法到現場的小農。

她說，在現代的農業環境下，有些小農堅持理念，做得十分辛苦，他們希望購買他們的農產品，再把這些農產品送給有需要的弱勢團體。

今天受助的團體共有弘道老人基金會、達觀社區發展協會、台東恩典福音中心、芒草心慈善協會、大庄老人食堂，而購買的友善小農分別有北斗鎮致力於推動綠色糧食、自然農業的「田野勤學」團隊等10個農業單位。

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