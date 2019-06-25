吳音寧翻出「殺警」往事 蕭景田PO文為「黑歷史」辯白

2019-06-25 13:36

〔記者顏宏駿／彰化報導〕高雄市長韓國瑜造勢場合，國民黨彰化縣立委參選人蕭景田總是站在他旁邊，如此高調，引來正反兩面的評價，前北農總經理吳音寧直指蕭是黑金派系中人，並抖出他涉入「殺警案」往事，蕭景田今透過po文為自己早年的荒唐行徑「辯白」。

蕭景田目前是北投麗禧溫泉酒店董事長、台灣省農會理事長，他從政30多年來一路順遂，從社頭鄉長、縣議員、副議長、立委，直到2012年立委連任時敗給魏明谷，才淡出政壇，但今年又捲土重來問鼎立委寶座。

蕭景田早年混跡黑道、幫派，還捲入殺警案，這些「黑歷史」一直帶給蕭景田負面的評價，近來因為他高調站在韓國瑜旁，這些他過去的「黑歷史」又在網路上流傳。

蕭景田今天臉書po文交代他的「黑歷史」，他說，自己人生有三部曲，35年前的刑案，成為他人生的原罪，被指黑道大哥、賭場大亨、家庭叛夫...這件刑案像人生十字架般，無論如何奮鬥？祂就是夢魘。

蕭景田說，人生的前半段，少了爸、媽的呵護，阿公就是他的支柱，這段人生非常荒誕，他離經叛道，為生存糊一口飯吃，後來他讀官（軍）校，領到人生第一份薪水200元，他自爆，從軍不是「保家衛國」，而是可以讓家裡「水電半價」，自己的「英雄氣概」在提前退伍之後已蕩然無存。後來所有的正當生意，都以破產收場。

他說，人生到這種「英雄氣短」的時候只會黑道圍事、刀光劍影、賭大家樂，得了僥倖，輸了人生，他說，出獄後開始翻轉人生，他擔任2屆社頭鄉長，努力服務鄉民，鄉民才說「漂白成功。」他自己則是告別昔日的「匪類」歲月。後來擔任議員、副議長、立委，堅守人格 「不貪不取、守法守信」。

他又說，8年前立委連任失敗後，也能心無罣礙，北漂到 「麗禧溫泉酒店」做溫泉大夢，也做省農會理事長來幫助農民。他坦言，這8年是人生最愜意的歲月。

他強調，這次再闖政壇，不為世間名望與權勢，只為鄉親心中暗暗一句「阿田，有你真好」。

蕭景田的po文，不少鄉親按讚及分享，但仍有選民質疑，既已「放下了」，為什麼還要來選立委？還有網友說，被指殺警、混黑道，不少選民還是不相信你已漂白，怕熱就不要進廚房。

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