吳音寧卸仼返鄉 籌辦「黑泥季」首度與陳吉仲同框

2019-07-13 21:21

〔記者顏宏駿／彰化報導〕前北農總經理吳音寧卸下職務後鮮少公開露面，近來她一手籌劃「溪州鄉黑泥季」，號召全台近百名青年農民和農村藝術家共襄盛舉，活動今明兩天登場，今天第一天就來了一名「貴客」，他是農委會主委陳吉仲，陳吉仲說，青年農民為農村注入活力，農業如何展現文化魅力，在活動現場處處看到不同於商業包裝的農業文化，而這也是吳音寧在卸任後，首度與陳吉仲同框。

黑泥季今年由「溪州尚水農產公司」、「莿仔埤圳產業文化協會」挑起舉辦大樑，捨棄闖關拿獎品的「黑泥爭霸賽」，主辦單位號召全台具有亮點的小農和農村藝術家及音樂團體共襄盛舉，一整天下來吸引萬人前來感受農村的黑泥魅力。

主辦單位以口2公頃大的「純園（吳晟樹園）」為基地，以黑泥文化為主題分成各個活動區域，分別有「黑泥音樂會」、「純淨市集」、「黑泥野趣」、「再生藝術」…等，一波又一波的人潮擠爆現場，來自各地的友善小農、NGO組織、文創者，把平靜的農村妝點得鄉土味和藝術味。活動首度採隨喜收費入場，收費所得全數作公益。

過去的黑泥季活動為了吸引更多民眾參與，著重體力闖關拿獎品，但今年「回歸土地、黑泥」，現場開闢一泥水漥，藝術家謝釋龍採用濁水黑泥創作「黑泥水牛」，小朋友在泥水裡翻滾、打水仗，即使全身沾滿泥巴仍無所謂，家長說，就是要讓小朋友玩得開心，被「抹黑才好玩」，而旁邊有淋浴間，隨時可以替換清潔的衣物。

現場有許多亮點，民眾可以與農民、志工創作再生藝術，也可以親近水田，了解其間的生物蜻蜓、毛毛蟲、蜘蛛等，活動充滿知性與感性，此外活動為推廣友善土地理念，推出「呼泥飽」系列產品，採用在地友善尚水米與農產，搭配福利雞蛋推出的限量餐點；「呼泥爽」系列產品則是限量紀念黑泥衣服與友善米糠皂，搭配牛糞製成的薰香，發行限量預購。

莿仔埤圳產業文化協會總幹事巫宛萍說，這次是「黑泥季2.0」，再進化的黑泥季從土地發想，從中看到人如何利用黑泥創造藝術品、文創商品，她們也招募到百位自各地的青年志工朋友，這些人認同農村，喜愛農村，每天都有與農民一起，實際進入到農村共同參與農鄉新文化活動，一同用公益行動推廣友善農產。

她說，有土地理念的農村青年不斷加入耕作，如何透過活動的舉辦創造農村的價值，許多青年朋友和農民都絞盡腦汁，也把個人的經驗放到這個活動平台來分享，大家彼此交流，讓台灣農村的活動更具文化的底蘊。

來自台中新社的許先生說，第一次來到溪州，感受濁水泥巴的Q黏與肥沃，赤腳踏入都感到特別新奇，他覺得青年農民感讓家鄉變得很不一樣了，連水牛都可以產生文化想像，非常特別。

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