巧合？郭文貴稱中共在台有3把搶 吳音寧上月就這麼講

2019-07-08 22:58

〔記者顏宏駿／彰化報導〕中國反共富豪郭文貴6日接受台灣網媒專訪，直指「中共在台有3把槍」，這3把槍就是前鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲。

吳音寧上個月前在美國演講時就提到「中共在台有3把槍」。

吳音寧演講時剛好遇到香港「反送中」大遊行，她說，中共在香港特首的選舉採行了「2枝槍理論」，當年林鄭月娥選特首時，遭遇的對手是曾俊華，中共政權在初期並不表態支持誰？但時機成熟時，建制派便力挺林鄭月娥，整個香港局勢馬上變化，原本支持曾俊華的都倒戈。

吳音寧說，從香港到看台灣，現在台灣的總統選舉一樣都脫離不了中共政權的干預，中共的「2枝槍理論」一樣會出來，甚至還有「第3枝槍」。

她說，面對中共勢力的干預，台灣人一定要有所警覺，香港為什麼有多人站出來？台灣人看香港爭民主一定要很堅定自己要走的道路，一定要很清楚中共干預的手法。

吳音寧上個月受邀到美國台僑界演講，對於在北農總經理任內為何成為「藍營的箭靶」有深入的闡述，她認為，中國在台全面培植「代言人」，透過媒體、網路、宮廟、人民團體影響台灣的政治，前北農總經理韓國瑜以「賣菜郎」形象自居，去年3月韓國瑜打算選高雄市長，媒體與網路開始無所不用其極貶低她、攻擊她，把「吳音寧」貶得很低才能塑造「賣菜郎」很厲害的形象，進而直取高雄市長大位。

吳音寧6月應FAPA邀請演講影片：

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