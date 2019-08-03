無毒栽培傳統芋頭 林內農會盼成為未來主流

2019-08-03 12:07

〔記者詹士弘／雲林報導〕翻轉農業，雲林縣林內鄉特產芋頭，多數採慣行農法種植，為了趕上現代人健康概念，芋農張文和率先試種無毒的林內芋頭，雖然每單位土地產量少一半以上，但香氣濃郁，口感鬆Q，深受行家喜愛；林內農會總幹事黃國洲將力推無毒芋頭，盼能成為林內芋頭的主流。

8年前張文和退休後投入芋頭種植，他認為唯有愛護土地，永續經營，才能獲得甜美收穫，所以他揚棄傳統化肥，用果皮、樹葉做成有機肥涵養土地，配合輸作，讓土地恢復生機，並回到早年種「7月半芋頭」的本質，按照正常時食種植擎頭，也不噴農藥，雖然每分地產量僅有2千台斤，不如慣行農法5千台斤，但芋頭香氣濃郁，口感鬆Q好吃，還是能吸引許多行家購買，產地售價每台斤60元，優於慣行農法每台斤20至25元。

張文和表示，因為產量少，一開始就不交給盤商收購，一度擔心銷售問題，但沒想好品質吸引一群注重生態的老主顧，在口耳相傳下，讓他成功打出自己的通路。

林內鄉農會總幹事黃國洲表示，林內芋頭種植面積約200公頃，但無毒栽培還是少數，主要是受限芋頭易受氣候、疫病影響，但近年有機管理技術進步，只要適當輪作、使用有機肥，並避開雨水多的季節種植，就不需要用藥來控制疫病，無毒栽培是未來趨勢，農會將全力輔導芋農改變栽種方法。

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