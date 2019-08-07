天天吃好料》中和老將福 3種蛋炒飯炒翻天

2019-08-07 09:04

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市中和區更生街口的「老將福炒翻大王」，老闆張翔勝在餐飲生意打滾已卅年，曾經與親友合夥經營北部知名的「炒翻天」快炒店盛極一時，2年多前他決定反璞歸真，用他最拿手的翻炒技藝化繁化簡，只賣「蝦仁」、「肉絲」和「火腿」3種蛋炒飯，每份炒飯只要7、80元，加金沙（鹹蛋黃）加10元，經濟實惠的庶民價格和簡單豐富的美味，成為在地民眾每天拚經濟、填飽肚子的生活小確幸。

54年次的張翔勝是苗栗人，家裡連他共5個兄弟姐妹，張翔勝國中畢業後，因為對讀書沒興趣，也不想增加家裡經濟負擔，就在親戚介紹北上桃園當西餐學徒，他開始學到西式炒飯的眉角，一直到當兵退伍後，張翔勝就在餐飲業打天下。

隨著台灣經濟起飛，張翔勝的餐飲事業也跟著愈做愈好，他拿手的翻炒絕活，剛好趕上台式料理大火快炒的特色趨勢，他和親友一起在北部經營「炒翻天」快炒店，加盟店一度開到7、8間，但是個性單純的張翔勝，總覺得經營大型餐廳，還要跟著喝酒應酬的生活，不是他想要過的人生，所以繁華落盡，他還是選擇經營簡單的炒飯餐廳，店裡只賣「蝦仁」、「肉絲」和「火腿」3種蛋炒飯，每份炒飯只要70或80元，另加金沙（鹹蛋黃）加10元，可以搭配肉片湯或貢丸湯。

「老將福翻炒大王」簡約的風格讓消費者也不用為點菜傷腦筋，一盤炒飯加上一碗湯，吃飽就可以繼續去拚經濟；或是鄰近的住戶下班不想做飯，來老將福點個3、4盒炒飯和湯外帶，就可以解決全家人的一餐，經濟又實惠。

張翔勝的炒飯看似簡單，但是裡頭有他卅年的翻炒功力，他炒飯的時候，右手拿著鍋鏟、左手持著鐵鍋不停地翻炒、讓米飯在鍋中不斷跳躍，既能讓所有的飯粒均勻受熱入味、也可以保持飯粒不會彼此黏附、粒粒分明，大火快炒上桌，炒飯熱騰騰的油香和豐盛配料，令人忍不住一口接一口，吃到盤中一粒不剩。

「我不太會講話，但是我炒的飯能夠替我說話」張翔勝追求簡單的人生哲學，也反映在他的廚藝中，用美味實在的料理，填飽每個消費者的胃。

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