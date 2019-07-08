天天吃好料》基隆阿根納餐廳 和平島的原味和鮮味

2019-07-08 09:01

〔記者林欣漢／基隆報導〕以歷史建築阿根納造船廠為名的基隆和平島阿根納原味餐廳，結合漁港新鮮海鮮食材與原住民特色飲食，包括情人的眼淚、勇士湯、鹽封烤魚、山豬肉、烤豬肋排、小卷米粉湯等，一次嚐遍和平島的原味與鮮味，吸引不少老饕慕名而來，立委蔡適應也是座上賓。

餐廳店經理游雅鈴表示，她們的招牌菜有竹筒飯、生菜豬、鹽封魚等，竹筒飯只包入白糯米，以最原始的方式呈現早期原住民上山打獵的主食，一口飯、一口肉，是絕配，肉是用豬的三層肉，切3公分左右的厚度，調味後醃製至少一天再烤，很有原住民風味；生菜豬多一點變化，吃法是生菜包進泡菜、石蓮花及豬三層肉，加石蓮花是要去油解膩，口感很清爽。

蔡適應說，竹筒飯很常見，要怎麼吃才稀奇，配上鹹豬肉，別有一番風味，很少有這樣的體驗，有點像在吃壽司，不只是傳統的竹筒飯，生菜豬也是有變化的吃法、新風味，吃得出餐廳的用心。

另一道招牌鹽封烤魚，加進馬告、刺蔥等原住民野生香料及薑蒜，鋪上鹽巴後再進烤爐，也相當有特色。游雅鈴說，馬告是台灣原生種山胡椒，可預防中暑，感冒壓碎泡熱水，能鎮痛解熱，台灣鯛肉質細膩、刺不多，搭配馬告吃起來很清爽，也是原住民的原始吃法；蔡適應品嚐後說，跟想像中的台灣鯛不一樣，一般台灣鯛只有清蒸、紅燒，這種料理方式非常好吃。

勇士湯也是其招牌菜，加入馬告、刺蔥、山藥、木瓜、烏骨雞熬燉，火侯控制得宜，喝了讓人精神百倍；另一道荷葉干貝油飯，包進干貝、蛋黃，油飯加入薑黃，很費工夫，也深受顧客喜愛，慕名前來的王小姐也說，店裡的料理真材食料，非常好吃，吃得出幸福的味道。游雅鈴說，餐廳鄰近以阿美族為主的八尺門部落，原住民風味結合漁港新鮮食材，呈現出另類特色。

阿根納原味餐廳位於基隆市原住民文化會館二樓，吃飽喝足後，還可以到一樓欣賞原住民舞蹈表演，現場也有展售原住民手工藝品，附近還有近期爆紅的打卡拍照熱點彩色屋，以及海科館、潮境公園、和平島公園、八斗子車站等景點；蔡適應說，和平島是北部最早開發的區域，歡迎觀光客前來遊玩、享用美食。

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