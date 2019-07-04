天天吃好料》台中貓王經典排餐 歐洲經典名菜都在這

2019-07-04 09:19

〔記者張菁雅／台中報導〕位於台中大坑情人橋畔的「貓王經典排餐」，是台中少數主打歐陸料理的餐廳，這裡的菜色都是老闆周遊各國、遍嚐美食後，最喜歡的經典料理，到這裡吃飯，宛如進入美食聯合國。

「貓王經典排餐」店長王強表示，老闆喜愛旅遊及美食，足跡遍及30多國，吃遍歐洲各國美食，回國後自己試著做出喜愛的料理，吃過的朋友都讚不絕口，因此決定開餐廳，把歐洲經典美食介紹給更多人，而為了呈現道地口味，餐廳內使用的醬料全部自己熬煮。

英國經典名菜「威靈頓牛排」是這裡的招牌，菲力牛排大火煎上色，塗上蕈菇、肝醬，用生火腿塑型後，裹上酥皮焗烤，費時約40分鐘，建議熟度是5分熟。由於工序繁複，在台中很難得吃到這道經典名菜。

另外，「羅西尼牛排」是義大利作曲家羅西尼最愛，主廚葉致宏表示，這道菜在鮮嫩的菲力牛排放上肥美的鴨肝與培根，搭配餐廳調製的黑松露醬，口感非常多層次。

葉致宏也推薦伊比利豬，他表示，西班牙伊比利豬以放牧方式飼養，牠還食用大量野草、樹根及橡果，是唯一可以生食的豬肉，搭配黑啤酒醬汁、炸地瓜片，口感非常酥脆軟嫩。

義大利鄉村菜「老媽媽獵人燉雞」、「匈牙利燉牛肉」、「波隆那牛肉醬義大利麵」等都使用大量新鮮蔬菜燉煮或拌炒，蔬菜天然的甜味成為最佳的調味料。其中，用在匈牙利燉牛肉的牛肉湯是餐廳老闆特地到匈牙利學的，使用匈牙利進口煙燻紅椒粉加上新鮮番茄、牛肉及牛筋熬煮，微酸微辣口感相當開胃。

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