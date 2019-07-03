天天吃好料》台中魚之鄉餐廳 探尋美味鱘龍魚

2019-07-03 09:10

〔記者歐素美／台中報導〕位於台中市和平鄉松鶴部落的「魚之鄉」餐廳，歷經921地震、桃芝及敏督利颱風，不斷浴火重生，目前已由第二代陳巧霖及廖鍵錞夫婦接手，餐廳主打鱘龍魚料理，從生魚片、清蒸、酥炸、岩燒、煮粥到煮湯，一魚好幾吃，魚肉、魚皮、魚骨都能料理入菜，一點也不浪費，甚至還能做成魚子醬、鱘龍魚XO醬，讓品嚐過的民眾都說讚。

「魚之鄉」負責人張秀貞，因嫁雞隨雞，20幾歲就跟著丈夫在松鶴部落養鱒魚、香魚，1986年更進一步自己開起餐廳，自己養、自己賣，避免市場剝削，但1999年發生921大地震，魚塭因山泉水被震斷，魚死光了，觀光客也沒了，為了重新吸引觀光客到來，張秀貞跟丈夫到中國、香港考察如何飼養、宰殺及料理鱘龍魚，花了約3年時間，推出鱘龍魚大餐，一炮而紅。

但2001年桃芝颱風無情摧毀斥資千萬興建的餐廳，一切重回原點，不料，2004年敏督利颱風再襲，張秀貞眼睜睜看著丈夫及兒子為了查看水源，而被無情的洪水沖走、喪失生命。但一而再、再而三的打擊，並沒有擊垮張秀貞，隔年她即重整旗鼓重返松鶴，重新擦亮「魚之鄉」的招牌，因為她還有兩個女兒要養。

張秀貞一人撐起「魚之鄉」，並不斷研發鱘龍魚的作法及料理，8年多前，大女兒陳巧霖及夫婿廖鍵錞不忍其辛勞，回到松鶴部落接棒，讓她終於可以略享清福，有時也能出國遊玩。

目前「魚之鄉」的主廚是廖鍵錞，他說，一開始也不會養鱘龍魚及料理，都是跟著岳母學，兩人並一起研發新的料理作法，鱘龍魚要養15年才會產卵，才能製作魚子醬，目前「魚之鄉」生產的魚子醬，都提供台中市大飯店使用，店裡也賣魚子醬及鱘龍魚ＸＯ醬等伴手禮，拌麵拌飯都美味。

陳巧霖說，「魚之鄉」目前養殖的鱘龍魚多達14種，其中，西伯利亞種主要取其肉質鮮美，歐洲鰉則用來製作魚子醬。

遠道至「魚之鄉」品嚐料理的趙小姐說，鱘龍魚生魚片很新鮮彈牙，而且吃起來鮮甜，感覺還會回甘；謝小姐則說，以當歸熬煮的鱘龍魚湯，膠質多、魚肉軟，湯頭鮮美；尤其是避風塘鱘龍骨，將鱘龍魚軟骨炸得宛如鹽酥雞的感覺，很脆很好吃。

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