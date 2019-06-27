天天吃好料》彰化阿添蛤仔麵 50年的好味道

2019-06-27 09:21

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市民族路50年老店「阿添蛤仔麵」，外觀上雖然不起眼，卻是外地遊客來到彰化必吃的小吃名店之一，濃郁的湯頭，鮮甜香濃，加上多到爆的蛤仔，整碗有20多顆，堪稱真材實料，每到中午或晚間用餐時間，店內總是人潮滿滿，晚來的還沒位子坐；在地人還有特殊吃法，亦即吃麵盡量不要吃到蛤仔，最後再一口氣把蛤仔全吃下，超級爽口。

外地遊客來到彰化市熱鬧的民族路上，會發現沿路都是美食小吃，簡直可以稱做是彰化市的「餐廳街」，其中遠遠就可以看到的「阿添蛤仔麵」，招牌大而醒目，店門口總是擺滿了來用餐客人的機車，每天上午10點半開賣時早已大排長龍，開車族也不用擔心，民族路上有好幾處停車場，停車不是問題。

阿添蛤仔麵已由第一代的黃傳添交棒給二女兒黃芝榕，至今已經營50年，黃芝榕透露說，因為堅持每天用新鮮大骨下去熬煮4小時，再放入蛤仔，因此讓湯頭嘗起來具有鮮甜香濃的滋味；該店除了最著名的蛤仔麵，還自創香菇貢丸、燕丸、噴水丸、小貢丸，自製的招牌雞卷，最受顧客喜愛，炸的不油膩的口感，相當扎實飽滿，沾一點辣椒風味更棒；他們的貢丸則是福州丸，裡面有包餡料，大口咬下還會爆漿。

特別的是，該店不單賣骨仔肉湯、蛤仔湯，需搭配乾麵、米粉或冬粉。店內的座位陳設簡單，並不以華麗取勝，但四周牆上掛滿了名人來店內用餐的照片，甚至連總統蔡英文也曾慕名前來，可見這家店有多夯。

經常來阿添蛤仔麵報到的林姓老饕說，該店空間雖然不大，但只要稍微晚來就沒位子，不分平日、假日，幾乎每天客滿，蛤仔麵湯頭香醇濃郁，麵條Q彈有嚼勁，每一口麵都吸附了湯汁，味道鮮美，特別的是蛤仔麵送上桌時，新鮮不帶殼的蛤仔肉滿滿鋪在湯麵上，搭配店家自製的扎實Q彈丸子，令人食指大動，忍不住一口接一口。

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