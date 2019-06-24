天天吃好料》台中淳珍香粵菜館 40年燒臘好手藝

2019-06-24 09:00

〔記者歐素美／台中報導〕56歲李福敬，15歲即從深圳游泳偷渡到香港投靠兄長，並學習燒臘功夫，24歲即與兄長一起受邀來台擔任餐廳主廚，開始在台灣打天下，開過的燒臘便當店超過30家，將功夫及店面不斷傳承給徒子徒孫，自己則扮演拓荒的角色，最近有感年歲大了，不想再四處漂泊，和友人在台中市開設「淳珍香燒鵝海鮮粵菜館」，展現40年燒臘功力，吸引不少老饕慕名而來。

李福敬說，自己學得一手燒臘好手藝，燒臘要好吃，大火燒烤，最著重火候的掌控，別人1隻烤鴨要烤50分鐘，他只要30分鐘就可完成，這就是功力，因年紀輕輕就學得好手藝，賺錢如流水，他不懂珍惜，也曾「匪類」當了好幾年「古惑仔」，將賺來的錢花光光，24歲時因兄長受邀來台擔任台中市大甲區一家餐廳的創業主廚，他也跟著來台，在那家餐廳待了1年，就自己出來創業開燒臘便當店。

早期台灣的燒臘便當店不多，李福敬也不吝傳授技藝給別人，每開一家店，生意不錯，他就交棒給徒弟，自己再去開店，就這樣32年來在台灣各地陸續開過的燒臘店多達32家。最近有感年歲增長，不想再四處跑，才決定和朋友在台中市開設較大的粵菜餐廳，也兼賣燒臘便當。

李福敬說，店裡賣的烤鴨在燒烤時會在內部塞入八角、薑等辛香料及醬料，所以鴨肉不用炒也吃得出獨特滋味，店裡賣的片鴨三吃，除了包麵皮、小黃瓜、蔥、薑及醬料的吃法，還有生菜包鴨鬆及鴨柳銀芽炒麵，也可煮粥，一名林小姐慕名而來，即對其鴨柳銀芽炒麵讚不絕口，表示「十分道地，而且真材食料，非常好吃」。

店裡的海鮮，如「美極生抽焗中蝦」、「清蒸老虎斑」，因採活蝦及活魚現場料理，肉質Q彈可口，其中，「蒜子田雞煲」更是其招牌菜，李福敬說，「蒜子田雞煲」採用活的田雞現宰料理，加上火侯控制得宜，吃起來口感才會鮮嫩。

店內的港點「鮮蝦虎皮捲」，則讓慕名而來的游先生大讚「蝦肉飽滿、真材食料，味道很道地」；此外，用娃娃菜與雞隻熬燉約2小時，再加入鮮蝦大餛飩的「菜膽雲吞雞」，雞油被餛飩吸附，湯汁喝起來不油不膩，也深受顧客喜愛。

李福敬的烤乳豬更是一絕，中秋節時曾受邀至鎮瀾宫董事長顏清標家宅現場燒烤15頭乳豬，一下就被掃光，他表示，乳豬帶有乳臭味，一定要馬上烤馬上吃才美味。

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