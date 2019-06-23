天天吃好料》鹿港春耕風味茶 小鎮住民共同記憶

2019-06-23 08:59

〔記者劉曉欣／彰化報導〕只此一家，別無分號！彰化鹿港小鎮專屬的手搖杯「春耕風味茶」，所有用料統統都是自己來，完全不用半成品，陪著鹿港人走過29年的春夏秋冬！

「春耕風味茶」由張聰文、范四梅夫妻檔所經營，也是鹿港第一家手搖杯店，1990年創業是開在民族路上，原本名叫「香香」，直到2007年才改名為春耕，2011年才搬到中山路現址。

范四梅說，她的老家在台南，當時台南手搖杯正在興起， 她在朋友鼓勵下，學起如何煮泡沫紅茶，如何搖出一杯珍珠奶茶，決定在鹿港開始擺攤賣手搖杯來創業。

范四梅說，為了做生意，特地從台南新營搬回開店要用的二手攤具，直接延用原攤位的店名「香香」，以3萬元來起家，當時1杯紅茶10元，1杯珍奶20元，剛開始營業時，鹿港還沒有喝手搖杯的風氣，曾經一天只賣2、300元。

范四梅說，為了能在冬天也能做生意，她推出溫暖版的珍奶，這款溫暖珍奶深受鹿港喜愛，因此打出口碑，開始湧入大批訂單，因此，創業第二年，丈夫也加入手搖杯行列。

「所有用料都是自己做的！」張聰文說，以店內招牌的仙草茶、仙草凍來說，就是買仙草來自行熬煮成茶，要做成仙草凍就要再加入寒天，為了讓仙草茶、仙草凍更美味，大批仙草買回來後，必須放置乾燥通風處1到2年以上，才能去除「菁氣」，自己掌控原料自己做，吃起來的口感細膩彈Q，就是跟買現成的不一樣。

不只是仙草凍自己做，連蒟蒻也是自己做，其它像紅豆、綠豆、芋頭也是自己煮，檸檬汁也是現壓現搾，張聰文笑說，「我們就是不用半成品」，因而安然挺過食安風暴。

張聰文說，不用半成品的堅持，就是需要人力與時間成本的投入，也才能有自己手搖杯的風味，能夠在滿街都是手搖杯的時代，讓老品牌還有熟客的支持。

「就有新加坡遊客連續幾年都來鹿港，就是專門來喝一杯燒仙草！」范四梅說，手搖杯看似簡單，其實不然，所有步驟都不能馬虎，就算再遠的顧客只要喝過一次，下次再來鹿港，就會指定店家來點上一杯。

張聰文說，老店老品牌能夠在鹿港生存多年，除了感謝熟客的支持，更謝謝老員工一路相挺，店內員工年資最淺的有10幾年，還有工作20年以上，全店員工平均年齡超過50歲，「應該是全台灣平均年齡最大的手搖杯店了」，為了感謝員工，他讓員工認股，讓員工更有向心力，希望「春耕」能夠永續經營，成為鹿港老店。

許多鹿港人都說，春耕手搖杯是鹿港人共同的記憶，幾乎人人都是從小喝到大的，雖然手搖杯市場有很多創新口味，但點上一杯春耕，喝的不只是回憶，更是對店家在原料堅持上的信任。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法